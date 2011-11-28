متلاشی شدن 17 باند مواد مخدر در آذربایجان غربی/ 9 کیلو قرص روانگردان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم اکبری ظهر یکشنبه در نشست خبری هفتگی نیروی انتظامی با خبرنگاران از کشف و ضبط 381 کیلو و 167 گرم انواع مواد مخدر طی آبان ماه سالجاری در آذربایجان غربی خبر داد و بیان داشت: طی این مدت 17 باند مواد مخدر در استان شناسائی و متلاشی شده است.

وی با اشاره به دستگیری 59 قاچاقچی، 410 توزیع کننده و 63 نگهدارنده و مصرف کننده مواد مخدر در این راستا خبر داد و گفت: تعداد 20 دستگاه از جمله خودرو اتوبوس، کامیون، سواری و خاور متعلق به قاچاقیچان توقیف شده است.

رئیس پلیس مواد مخدر آذربایجان غربی با اشاره به کشف 462 عدد قرص روانگردان از این افراد، اظهار داشت: طی این مدت 177معتاد جهت ترک اعتیاد به مراکز درمانی استان معرفی شده اند.

اکبری از تشکیل 234 پرونده در خصوص مواد مخدر از نوع شیشه، 182 فقره پرونده برای تریاک، 106 پرونده در راستای هروئین و 46 فقره پرونده در رابطه با حشیش در استان خبر داد.

کشف 9 کیلوگرم قرص روانگردان اکس در مرز سروی ارومیه



وی از کشف و ضبط 9 کیلو و 200 گرم قرص اکس در مرز سرو ارومیه که در یک خودرو جاسازی شده بود خبر داد و گفت: راننده این خودروی جاسازی شده هم اکنون تحت تعقیب پلیس است.

این مسئول افزود: قرصهای اکس کشف شده از این خودرو از نوع درجه یک و خیلی خطرناک است که تاکنون از این نوع قرص ها وارد ایران نشده بود.

رئیس پلیس مواد مخدر فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی گفت: طی آبان ماه امسال به مدت سه روز طرح ارتقای امنیت اجتماعی برگزار و در راستای اجرای این طرح 16 کیلو و 134 گرم انواع مواد مخدر نیز کشف و ضبط شد.

اکبری در ادامه سخنان خود بیان داشت: در راستای اجرای این طرح تعداد چهار نفر قاچاقچی، 95 نفر توزیع کننده، هشت نفر نگهدارنده و 24 نفر معتاد دستگیر شده و هزار و 579 عدد آنتن ماهواره کشف شده است.