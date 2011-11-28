ساماندهی نمازخانه های بین راهی آذربایجان غربی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده در جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی با اشاره به تخصیص اعتبارات فرهنگی به این امر مهم، افزود: برگزاری جلسات مختلف بین ستاد اقامه نماز استان با دستگاه ها و نهاد های دولتی و رفع خلاهای موجود در امر ترویج فرهنگ نماز در جامعه باید در دستور کار مسئولان استانی قرار گیرد.

وی بیان داشت: بعد از انقلاب اسلامی توجه ویژه ای در خصوص ترویج شعائر دینی در جامعه انجام شده که از جمله مهمترین آنها توجه به فریضه نماز به عنوان بالاترین کارکرد نظام اسلامی در جامعه است.

وی با اشاره به استقبال مردم از آیینهای مختلف مذهبی و دینی، گفت: مردم ایران اسلامی از آیینها و مراسمات مختلف مذهبی و دینی استقبال کرده و شرکت پرشکوه آنان در آیینهای مذهبی از جمله دعای ندبه و اعتکاف گواهی بر این مدعا است.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اهمیت اقامه فریضه نماز در جامعه و بهره گیری از ظرفیتهای مختلف دستگاههای فرهنگی در زمینه ترویج فرهنگ نماز، خواستار توجه بیش از پیش مسئولان به این امر مهم در سطوح مختلف از جمله آموزش و پرورش و دانشگاهها به عنوان قشر فعال در زمینه امور جوانان و نوجوانان شد.

جلال زاده اظهار داشت: در اشاعه فرهنگ نماز نباید فقط به اقامه آن در سطوح مختلف بسنده کرده و باید توجه به روح نماز و شرح فلسفه آن نیز جز ابعاد مهم این فریضه الهی بوده که باید بدان توجه جدی شود.

وی با اشاره به اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، گفت: نسل جوان ظرفیت مهمی در اشاعه فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه داشته که آموزش و پرورش و دانشگاهها بعنوان نهادهای تاثیر گذار در جامعه و ارتباط تنگاتنگ این نهادها با جوانان باید توجه بیش از پیش به این امر مهم داشته باشند.

این مسئول آغاز ایام دهه محرم را فرصت خوبی برای تزریق معارف دینی در جامعه دانست و افزود: محرم برای آشنایی با معارف خاندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) فرصت خوبی بوده که توجه به فلسفه تاسوعا و عاشورا و انتقال مفاهیم این رخداد مهم در جامعه می تواند نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه داشته باشد.

جلال زاده ضمن تاکید بر توجه جدی به انحرافات موجود در عزاداری های ایام محرم در زمینه های مختلف از جمله استفاده موسیقی نامناسب و عکس های مختلف که در شان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نیست خواستار برخورد با عوامل آن شد.

وی محوریت جریانات مختلف دینی از جمله عزاداری ها را روحانیت دانست و بیان داشت: اکثر جریانات منحرف به دلیل عدم استفاده از روحانیت در جامعه شکل گرفته که این انحراف با حضور علما و روحانیون در کنار دستجات عزاداری برطرف می شود.

