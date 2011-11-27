نظارت چین بر قراردادهای نفتی ایران صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله زارعی با تاکید بر ضرورت تمرکز بیشتر سرمایه‌های شرکت ملی نفت بر منابع غیرداخلی همچون انتشار اوراق مشارکت، سرمایه گذاری بانکهای تجاری، منابع ناشی از قراردادهای بیع متقابل و EPCF و بهره مندی از تسهیلات مالی در قالب بسته های سرمایه گذاری، تصریح کرد: با توجه به برنامه پنجم توسعه و نیاز به 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت تا پنج سال آینده لازم است روشهای تامین مالی این شرکت گسترش یابد.

وی افزود: باید با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به سمتی حرکت کنیم که حداقل نیمی از میزان جذب سرمایه گذاری سالانه شرکت ملی نفت ایران از محل منابع غیر داخلی نفت حاصل شود.

معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت هرگونه خبری مبنی بر ضرورت نظارت وزارت اقتصاد چین بر قراردادهای بیع متقابل و EPCF این کشور را در قراردادهای مشترک با ایران تکذیب کرد و افزود: قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز ایران که با چینی ها منعقد می شود، به هیچ عنوان نیازی به نظارت وزارت اقتصاد این کشور ندارد.