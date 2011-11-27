  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

شرکت ملی نفت:

نظارت چین بر قراردادهای نفتی ایران صحت ندارد

یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت، نظارت وزارت اقتصاد چین بر قراردادهای بیع متقابل و EPCF در قراردادهای مشترک نفتی با ایران را تکذیب کرد و گفت: قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز با چین نیازی به نظارت وزارت اقتصاد این کشور ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله زارعی با تاکید بر ضرورت تمرکز بیشتر سرمایه‌های شرکت ملی نفت بر منابع غیرداخلی همچون انتشار اوراق مشارکت، سرمایه گذاری بانکهای تجاری، منابع ناشی از قراردادهای بیع متقابل و EPCF و بهره مندی از تسهیلات مالی در قالب بسته های سرمایه گذاری، تصریح کرد: با توجه به برنامه پنجم توسعه و نیاز به 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت تا پنج سال آینده لازم است روشهای تامین مالی این شرکت گسترش یابد.

وی افزود: باید با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به سمتی حرکت کنیم که حداقل نیمی از میزان جذب سرمایه گذاری سالانه شرکت ملی نفت ایران از محل منابع غیر داخلی نفت حاصل شود.
 
معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت هرگونه خبری مبنی بر ضرورت نظارت وزارت اقتصاد چین بر قراردادهای بیع متقابل و EPCF این کشور را در قراردادهای مشترک با ایران تکذیب کرد و افزود: قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز ایران که با چینی ها منعقد می شود، به هیچ عنوان نیازی به نظارت وزارت اقتصاد این کشور ندارد.
کد خبر 1471069

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها