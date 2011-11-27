اخبار کوتاه از جامعه المصطفی العالمیه

به گزارش خبرنگار مهر، سلسلهنشستهای علمی "بررسی تطبیقی خداشناسی، توحید و شرک از نگاه اسلام و بودیسم" در شهر بانکوک، پایتخت تایلند، برگزار میشود.
نمایندگی جامعه المصطفی(ص) العالمیه در تایلند، در نظر دارد شبهای جمعه هرهفته از ساعت 21 تا 22 بهوقت محلی این سلسله نشستهای علمی دینی را برگزار کند.
این نشستها در حسینیه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهر بانکوک برگزار خواهد شد.
نمایندگی جامعه المصطفی(ص) العالمیه در این کشور از حضور تمامی ایرانیان، دانشجویان و علاقهمندان به این موضوعات و مباحث جهت شرکت در این برنامه دینی - علمی استقبال میکند.
آغاز آموزش زبان فارسی در کالج بین المللی جامعه المصطفی(ص) در فیلیپین
با همکاری رایزنی فرهنگی ایران و کالج بین المللی المصطفی(ص) آموزش زبان و ادبیات فارسی در این کالج در فیلیپین آغاز شد.
در راستای گسترش فعالیتها و برنامههای مرتبط با آموزش زبان و ادبیات فارسی، به پیشنهاد رایزنی فرهنگی و همکاری کالج بین المللی المصطفی(ص)، آموزش زبان و ادبیات فارسی برای طلاب و دانشجویان آن مجموعه به طور رسمی آغاز شد.
در این کلاسها، تعداد 30 نفر از خانم ها و 55 نفر از آقایان در این دوره حضور خواهند داشت تا بعد از گذراندن دوره های مقدماتی و در صورت موفقیت زمینه برای حضور در دوره های دانش افزایی نیز فراهم شود.
ایجاد تنوع و گسترش فعالیت های مربوط به آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه یوپی و مرکز مطالعات نیز از جمله برنامه های رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده که در همین راستا برگزاری مسابقات مقاله نویسی، اجرای برنامههای نمایشی از شاهکارهای ادبیات فارسی و ... به اجرا در آمده است.
قم - خبرگزاری مهر: بررسی توحید و شرک از نگاه اسلام و بودیسم و آغاز آموزش زبان فارسی در فیلیپین دو خبر کوتاه جامعه المصطفی العالمیه است.
به گزارش خبرنگار مهر، سلسلهنشستهای علمی "بررسی تطبیقی خداشناسی، توحید و شرک از نگاه اسلام و بودیسم" در شهر بانکوک، پایتخت تایلند، برگزار میشود.
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