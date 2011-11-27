اولین یادواره مهندسان شهید استان مرکزی در اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی در این مراسم که ظهر یکشنبه در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی برگزار شد گفت: شهدای هشت سال جنگ تحمیلی با الگو گیری از واقعه عاشورا و سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) توانستند در برابر قدرتهای شرق و غرب دنیا ایستاده و از خاک ایران اسلامی حراست کنند.

سردار نورخدا قاسمی افزود: اگر چه قدرت سخت افزاری رزمندگان ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله برابر همه قدرتهای جهان بسیار اندک بود اما جوانان غیور ایران توانستند با اتکا به قدرت نرم خود که همان اندیشه و تفکر بسیجی نشات گرفته از فرهنگ عاشورا بود عزت را به ایران و ایرانی هدیه دهند

وی در ادامه با اشاره به جنگ نرم دشمنان در برابر جمهوری اسلامی ایران افزود: ایران اسلامی امروز شاهد جنگ نرم دشمن علیه باورها و اعتقادات ملت خویش است جنگی که در آن دشمن در تلاش است با نشانه گرفتن ارزشهای دینی ایرانیان راهی برای جبران خفت و خواری که درطول 33 سال گذشته از ایستادگی ملت ایران متحمل شده پیدا کند.

جانشین فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی با بیان اینکه دشمن از ابزارهای نرم قوی در اختیار ایران آگاه نیست، گفت: دشمن بداند ایران و ایرانی قدرت نرمی به نام فرهنگ عاشورا و جوانان آن الگویی چون علی اکبر (ع) دارند.

قاسمی با بیان اینکه بسیجیان شایستگی، وفاداری، ولایت مداری، خداباوری و توانمندی خود را از آغاز شکل گیری این تشکل به جهانیان ثابت کرده اند، افزود: حرکت در مسیر حفظ و تقویت آرمانهای امام راحل، رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهیدان والا مقام، عزت و اقتدار مملکت اسلامی را در جهان بیش از پیش افزایش داده است.