ملت ایران هیچگاه خدمات ارزنده بسیج را از یاد نمی برد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی اظهار داشت: بسیجیان پایبند به ارزشها و آرمانهای امام حسین (ع) هستند و ملت ایران هیچگاه خدمات ارزنده بسیج را از یاد نخواهد برد.

این مسئول تفکر بسیجی را تداوم شعائر قیام امام حسین (ع) در عصر کنونی دانست و اظهار داشت: دفاع از حق و مبارزه با ظلم، مهمترین دستاورد بسیج در تاثیر پذیری از مکتب کربلا است.

وی بسیجیان را ولی شناس، راه شناس و دشمن شناس عنوان کرد و افزود: افتخار ملت ایران بر مردمانی است که در سالهای دفاع مقدس از حریم خاکی کشور پاسداری کردند و امروز در پستهای جدید با دفاع از ارزشهای معنوی و فرهنگی منشأ خیرات عظیم در جامعه هستند.

اعلایی بسیجیان را سلحشور، کارآمد و مظهر وحدت و انسجام دانست و اظهار داشت: تفکر بسیج به واسطه تشکیلات منسجم، با بصیرت و علاقمند به حفظ و تعالی ارزشهای امام (ره) و رهبری به صورت یک نیروی بیدار و مستحکم نهادینه شده است.

