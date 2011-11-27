امکان انتقال آب مازندران به گلستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان طهماسبی عصر یکشنبه در جلسه مدیریت بحران مازندران اظهار داشت: درکارگروه سیل اطلاع رسانی دقیقی بین مردم و دستگاهای دولتی صورت نگرفته و مردم به مصرف طبیعی آب آشنایی چندانی ندارند.

وی افزود: سیلهایی که در 12 ماه اخیر در مازندران صورت گرفته بیشتر به صورت مصنوعی بوده و خسارت کمتری به مازندران وارد کرده است.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به خسارت 50 میلیاردی سیل اخیر به بخش گردشگرپذیر کلاردشت، تصریح کرد: متاسفانه هیچگونه کمک یا تسهیلاتی به مردم سیل زده پرداخت نشده است.

طهماسبی بیان داشت: چهار میلیارد و 500 میلیون متر مکعب باران در مهر و آبان ماه در مازندران بارید که نسبت به مدت مشابه دو سال اخیر، 500 میلیون متر مکعب افزایش نشان می دهد.

وی از انتقال آب کشاوزی به استان گلستان مخالفت کرد و افزود: مازندران آب کشاورزی مازاد برای انتقال وجود ندارد.

