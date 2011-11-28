به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره کوتاهمدت با همکاری مسئولان و فارغالتحصیلان جامعه المصطفی(ص) العالمیه مستقر در کشور مالی در مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است و به مدت یک هفته ادامه خواهد یافت.
شرکتکنندگان این دوره متشکل از قشرهای مختلف جامعه همچون معلمان مدارس آکادمیک، مبلغان، امامان مساجد، تجار، بازرگانان و کارمندان دولتی هستند و تعداد شرکتکنندگان در این دوره به بیش از 50 نفر میرسد.
این دوره به سرپرستی کیانی، نماینده جامعه المصطفی(ص) العالمیه در مالی و شیخ احمد الفتحی از استادان و مدیر جدید مرکز فرهنگی و مدرسه اهل بیت(ع) ایران در این کشور، اداره میشود.
در ابتدای مراسم افتتاحیه این دوره حجتالاسلام ابراهیم سماکی، یکی از استادان این مرکز فرهنگی و مدیر مدرسه اهلبیت(ع) در این کشور، طی سخنانی گفت: هدف از برگزاری این دوره بیان و رد شبهات وهابیها علیه شیعه و مذهب تشیع است، چون وهابیها همیشه در تلاشند تا چهره پیروان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را در آفریقا، به ویژه کشور مالی لکهدار کنند.
در ادامه برنامه شیخ احمد الفتحی تصریح کرد: دورههای سالانه آموزش دینی با محتویات مختلفی درباره شبهات و فرق ضاله که علیه اهل تشیع فعالیت میکنند، در راستای آگاهیبخشی به شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت(ع) برگزار میشود تا مسلمانان مالی بتوانند هرچه بیشتر و بهتر از مباحث و موضوعات مربوط به تشیع و اهل بیت(ع) آگاه شوند.
توسط جامعه المصطفی انجام شد/
برگزاری دورههای رد شبهات وهابیون علیه شیعه در کشور مالی
قم - خبرگزاری مهر: دورههای "رد شبهات وهابیون علیه شیعه" در شهر باماکو پایتخت مالی، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره کوتاهمدت با همکاری مسئولان و فارغالتحصیلان جامعه المصطفی(ص) العالمیه مستقر در کشور مالی در مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است و به مدت یک هفته ادامه خواهد یافت.
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