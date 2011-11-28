همایش بسیج عشایری در زادگاه شهید ستاری/ روستایی با 400 عشایر بسیجی

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بسیج عشایری استان تهران به مناسبت هفته بسیج و به شکرانه بازگشت عشایر از مناطق ییلاقی لار و ورود به مراتع قشلاقی، ظهر و بعد از ظهر یکشنبه، در حسینیه شهید ستاری روستای ولی آباد قرچک برگزار شد.

این همایش که هر ساله در هفته بسیج در یکی از شهرستانهای استان تهران برگزار می شود، امسال با داوطلب شدن شهرستان ورامین به عنوان میزبان، در زادگاه تیمسار شهید منصور ستاری فرمانده اسبق نیروی هوایی و از بزرگمردان عرصه انقلاب و هشت سال دفاع مقدس، برگزار شد.

دراین مراسم صفرعلی براتلومعاونت سیاسی امنیتی استاندار تهران، سیروس نصیری مدیرکل امور عشایری استان تهران، علی اکبر اردستانی فرمانده بسیج عشایری استان تهران، سرهنگ مجید پورچی فرمانده سپاه ناحیه ورامین، فرماندار ورامین، بخشدار قرچک و جمعی از مسئولان، مردم و جمعی از عشایر استان تهران حضور داشتند.

این مراسم که قرار بود رأس ساعت 9 صبح امروز در حسینیه مذکور برگزار شود، با 2 ساعت تأخیر آغاز شد و ساعت 14 بعد از اقامه نماز و صرف ناهار به پایان رسید.

ورودی حسینیه با تابلو چهار تن از شهدای روستای ولی آباد با نامهای تیمسار شهید منصور ستاری، شهید شفیعی، شهید عراقی و شهید اردستانی مزین شده بود و در دو طرف درب ورودی این حسینیه، دو نفر از برادران عشایر با لباسهای مخصوص عشایر برای خوشامدگویی به میهمانان حضور داشتند.

حدود ساعت 11 صبح مراسم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و سپس با اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران که توسط گروه مارش سپاه استان تهران اجرا شد، تمام حضار به پاخاسته و سرود جمهوری اسلامی ایران را همراه با گروه مارش زمزمه کردند.

در این بین، بسیج عشایری استان تهران میوه و هدایایی را که شامل سجاده، مهر، تسبیح و یک جلد کتاب دعا بود، در بین حضار توزیع کرد.

سپس فرمانده بسیج عشایری استان تهران خیرمقدم گفته و مراسم با سخنرانی مدیرکل امور عشایری استان تهران، معاونت سیاسی امنیتی استاندار تهران و پخش آهنگهای انقلابی ادامه یافت.

به دلیل تأخیر در آغاز برنامه، سخنرانیها به زمان اقامه نماز رسید که مجریان برنامه با پخش اذان، حضار را به نماز جماعت دعوت کردند.

پس از اقامه نماز جماعت، سرهنگ مجید پورچی فرمانده سپاه ناحیه ورامین سخنرانی کرد که پس از آن، مدعوین برای صرف ناهار دعوت شدند.

روستای ولی آباد قرچک هفت هزار جمعیت داشته و بیش از 400 نفر از عشایر بسیجی را در خود جای داده است؛ این روستا دو کیلومتر از مرکز شهرقرچک فاصله دارد.