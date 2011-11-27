بسیج دانش آموزی یکی از ارکان اساسی بسیج در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید عطاء الله میرکمالی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح واحد امیدان مدرسه داوران اراک افزود: بسیج امروز یکی از قوی ترین تشکلات مردمی در اطاعت از ولایت فقیه است و بسیج دانش آموزی به عنوان شاخه ای از این شجره طیبه توانسته گامی بزرگ در راستای شناخت باورهای انقلاب اسلامی توسط دانش اموزان بردارد.

وی ادامه داد: امروز جنگ نرم دشمن تقویت بسیج دانش آموزی را در سراسر کشور ضروری کرده و باید با توجه به این مهم بستر ترویج فرهنگ بسیج دانش آموزی را در مدارس سراسر کشور فراهم کرد.

فرمانده سپاه ناحیه اراک بیان داشت: حضور دانش آموزان در پایگاه های بسیج دانش آموزی و فعالیت آنها در برنامه های بسیج یک قوت قلب خوب برای بدنه نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به نقش بسیج دانش آموزی در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی افزود: بسیج دانش آموزی باید همچون گذشته پیشتاز فتح قله های علمی باشد.