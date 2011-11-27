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۶ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۱۹

خنجری اعلام کرد:

500 هکتار از جنگلهای مازندران طعمه حریق شد

500 هکتار از جنگلهای مازندران طعمه حریق شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: بر اثر آتش سوزیهای از سال گذشته تاکنون، 500 هکتار از جنگلهای مازندران طعمه حریق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خنجری عصر یکشنبه در جلسه مدیریت بحران مازندران در استانداری اظهار داشت: دستگاههای اجرایی باید در مواقع بحران و حوادث طبیعی، با جدیت بیشتری در صدد رفع مشکلات مردم برآیند.

وی افزود: البته برخی مدیران استان با وجود کمبود اعتباری تا حدود زیادی با مشکلات بحران و عواقب طبیعی فائق آمدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران افزود: در سال گذشته حدود 500 هکتار از جنگلهای شمال در اثر آتش سوزی منجربه تخریب جنگل شده بود، باحمایت دستگاها و مردم تا حدود زیادی رفع شده است.

خنجری با اعلام بارندگی دردو ماه اخیر در استان اشاره کرد و افزود: سیل کلاردشت و ذوب شدن یخچالهای بالادست خسارتهایی را برای استان به وجود آورده که با همکاری دستگاهها به این مشکل فائق شدیم.

وی اظهار داشت: مدیران ادارات با تصویب طرح در کارگروه و ارسال آن به مدیریت بحران استان زمینه را برای فراهم آوردن جلسه شورای هماهنگی برای تخصیص اعتبار انجام بدهند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.
 

کد مطلب 1471089

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