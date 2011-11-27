مدرسه عشق در سیمای مرکز قزوین تولید و پخش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مدرسه عشق با هدف معرفی دستاوردهای بسیج، اهمیت تشکیل آن از سوی حضرت امام خمینی(ره) و جهانی ‌شدن تفکر بسیجی در میان تمامی اقشار جامعه تهیه، تولید و پخش شده است.

برنامه «مدرسه عشق» شامل کلام مقام معظم رهبری، معرفی چهره‌های بسیجی، مسابقه پیامکی، میهمانان ویژه، گزارش مردمی، شاعران بسیجی و گفتگو با خانواده‌های شهداست.

برنامه «مدرسه عشق» در هفت قسمت 60 دقیقه‌ای از شبکه استانی سیمای مرکز قزوین در طول هفته بسیج پخش شده است.

عوامل برنامه شامل تهیه ‌کننده: اسماعیل صادقی، کارگردان: محمد فیضی، نورپرداز: مجید حدادی، تصویربرداران: عبدالحسین حسینی طایفه، حامد نوری، سیدعلی ولدآبادی، مجری: رامتین چیت ‌سازان، مدیر تولید: مرضیه احمدی، منشی صحنه: علی مرادی، تدوینگر: مریم شهسواری، دستیار تهیه: مسعود نظری، گوینده متن: سمیرا عطاری، دستیاران تصویربردار: رضا کبیری و سیدحسین بابایی و صدابرداران: سعید کرباسی و امیر کریم ‌پناه است.