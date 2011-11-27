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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۷

ویسی پس از صعود صبا:

صبا برتر از مس سرچشمه بود/ بختیاری‌زاده جرات ندارد سر من داد بزند

صبا برتر از مس سرچشمه بود/ بختیاری‌زاده جرات ندارد سر من داد بزند

سرمربی تیم فوتبال صبای قم با تاکید براینکه تیمش برتر از مس سرچشمه بوده است، گفت: بختیاری‌زاده جرات این را ندارد که سر من داد بزند و فریاد بکشد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی پس از برتری تیم صبای قم در ضربات پنالتی مقابل تیم مس سرچشمه و صعود این تیم به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی گفت: بازیکنان تیم مس سرچشمه در این بازی عملکرد خوبی داشتند. آنها در پاره‌ای از زمان‌های بازی صاحب توپ و میدان بودند اما این تیم صبا بود که بیشتر بر جریان مسابقه تسلط داشت و در نهایت به پیروزی رسید.

وی همچنین افزود: تیم ما در این بازی، تیم برتر میدان بود و مستحق صعود به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی بودیم. ما در 15 دقیقه وقت اضافه اول می خواستیم که برنده بازی باشیم اما زمانی که متوجه شدیم نمی توانیم این کار را انجام دهیم در 15 دقیقه دوم به دنبال این بودیم که کار به ضربات پنالتی کشیده شود، چون می دانستیم که در ضربات پنالتی تیم ما برنده خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم در پاسخ به این پرسش که "چرا در جریان بازی بختیاری‌زاده به دلیل تعویض یکی از بازیکنان تیم بر سر شما فریاد کشید؟"، تاکید کرد: بختیاری‌زاده جرات این را ندارد که بر سر من فریاد بزند! او بازیکن بزرگی بوده و از بازیکنان باارزش تیم است اما به دلیل آنکه یک جلسه بدون توجیه منطقی در تمرینات تیم شرکت نکرد، در سه بازی نام وی را در فهرست 18 نفره تیم قرار ندادیم.

اصغر شرفی نیز در نشست خبری پس از بازی مس سرچشمه - صبای قم شرکت نکرد. سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه دلیل این کار را خستگی عنوان کرده و دستیار خود را به نشست خبری پایان مسابقاه فرستاد.

کد مطلب 1471096

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