رونمایی از 5 هزار برگ سند درباره حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه

به گزارش خبرنگار مهر مجید تفرشی کارشناس مسائل ایران و بریتانیا عصر امروز یکشنبه در نشست خبری که به منظور تشریح چگونگی برگزار همایش "خلیج فارس در تاریخ معاصر با نگاهی به مالکیت جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی" طی سخنانی اظهار داشت: ایران همیشه بر حق مسلم خود در مورد مالکیت بر جزایر سه گانه تاکید کرده و به درستی خواستار احقاق حقوق خود در این زمینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: هیچ دولتی تاکنون منکر حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی نبوده است بجز یک مورد که بر این اساس در سال 1903 این جزایر به مدت 68 سال اشغال شد و در سال 1971 مجددا این جزایر به ایران بازگشت.

مسئول برگزاری همایش "خلیج فارس در تاریخ معاصر با نگاهی به مالکیت جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی" در ادامه به ادعای واهی دولت امارات اشاره کرد و افزود: دولت امارات تنها دو روز بعد از تاسیس ادعای مالکیت جزایر سه گانه را مطرح کرد.

وی یادآور شد: در اوایل قرن بیستم به دلیل ضعف دولت مرکزی در ایران جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی مورد تعرض قرار گرفت زیرا همواره قدرت های سلطه گر در پی خدشه وارد کردن به حاکمیت ایران بر این جزایر بوده اند.

تفرشی با بیان اینکه در حدود 5 هزار برگ سند جدید در خصوص حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه وجود دارد که همین مسئله ادعای ایران را در حاکمیت بر جزایر سه گانه به صورت صد درصدی ثابت می کند، گفت: همچنین دولت انگلیس نیز تاکنون 80 درصد از اسناد آرشیوی خود را در رابطه با حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه آزاد کرده است که تا اوایل ژانویه این رقم به 95 درصد خواهد رسید.

وی با بیان اینکه اسناد ارائه شده در این زمینه بسیار زیاد و به سود ایران است، گفت: اسنادی که به تازگی انتشار یافته نشان می دهد که دولت های عربی از منابع دولت ایران در این زمینه سوءاستفاده بسیاری کرده اند.

پژوهشگر ارشد مرکز اسناد تاریخی بریتانیا با اشاره به اینکه وزارت امورخارجه از نظر ارائه اسناد همکاری خوبی با ما داشته است، تصریح کرد: در این همایش که پنجشنبه و جمعه هفته جاری در تهران برگزار خواهد شد اسناد منتشر شده از سوی وزارت امورخارجه در خصوص مالکیت ایران بر جزایر سه گانه به نمایش گذاشته خواهد شد.

تفرشی تصریح کرد: ایران هیچگاه از حاکمیت خود بر جزایر سه گانه صرف نظر نکرده و این نقطه مشترک دولت های قبل و بعد از انقلاب بوده است. علاوه بر این مسئله خلیج فارس و حاکمیت ایران برجزایر سه گانه یکی از عوامل موثر در ایجاد وحدت ملی بوده است به طوری که تاکنون از سوی هیچ جناحی این موضوع مورد خدشه واقع نشده است.

وی در پایان با تشکر از همکاری وزارت امورخارجه در برگزاری این همایش گفت: مقامات این وزارتخانه در این همایش حضوری فعال خواهند داشت.

گفتنی است اسناد جدید مربوط به حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه در همایش "خلیج فارس در تاریخ معاصر با نگاهی به مالکیت جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی" رونمایی خواهد شد.