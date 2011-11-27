62 درصد اعتبارات طرحهای عمرانی البرز جذب شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز در فرمانداری نظرآباد افزود: برای سال 90 این استان 820 طرح عمرانی مبادله موافقت نامه شده است که تاکنون 38 درصد اعتبارات آنها جذب نشده است.

وی بر پیگری مدیران کل این استان برای جذب اعتبارات تخصیصی طرح های عمرانی در سال 90 تاکید کرد.

وی ادامه داد: برای این تعداد طرح عمرانی، خدماتی، فرهنگ، ورزشی در سال جاری 930 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است که طی هشت ماه گذشته 62 درصد این اعتبار جذب شده است.

این مسئول همچنین از مدیران کل دستگاههای اجرایی خواست برای تحقق یافتن این اعتبارات در وزارتخانه های مربوطه شرایط برخوردار شدن مردم استان را به وجود آورند.

وی بیان داشت: طرح های فرهنگی از جمله نیازهای این استان است که باید اعتبارات آن به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد و نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی باید باجدیت این موضوع را پیگیری کنند.

استاندار البرز، تاسیس این استان نو پا و اقدامات صورت گرفته از آن را طی یک سال گذشته موفق دانست و یاد آور شد: خوشبختانه نگاه دولت خدمتگزار به این استان نگاه ویژه ای است و تلاش هر چه بیشتر مسوولان دراین زمینه امری ضروری است .