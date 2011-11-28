برگزاری 34 نمایشگاه طی سال آینده در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا آقا زیارتی از اعزام چندین هیئت تجاری از قم به برخی کشورها خبر داد و اظهار داشت: در آیندهای نزدیک سه هیئت تجاری از قم به کشورهای پاکستان، قرقیزستان و کردستان عراق اعزام میشود.
وی با شاره به اینکه از برخی کشورها همچون عراق، افغانستان و ... نیز هیئت تجاری به قم پذیرفته میشود افزود: کشورهای هدف برای اعزام و پذیرش عمدتا کشورهایی است که بیشتری صادرات به آنجا انجام میشود ضمن اینکه کشورهای همسایه نیز جزو کشورهای هدف هستند.
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، برگزاری نمایشگاه را یکی از برنامه های این سازمان ذکر کرد و بیان داشت: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته، سال آینده 34 نمایشگاه در قم برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه امسال یکی از موفق ترین سالها در برگزاری نمایشگاهها بوده است اضافه کرد: امسال بیش از دو برابر افزایش در برگزاری نمایشگاه داشتهایم.
آقا زیارتی تصریح کرد: برای افزایش کیفیت نمایشگاهها طبق جلساتی که با مجریان برگزاری نمایشگاه انجام میشود از نقطه نظرات آنها نیز استفاده میشود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: طبق برنامه ریزیهای انجام شده، سال آینده 34 نمایشگاه مختلف در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا آقا زیارتی از اعزام چندین هیئت تجاری از قم به برخی کشورها خبر داد و اظهار داشت: در آیندهای نزدیک سه هیئت تجاری از قم به کشورهای پاکستان، قرقیزستان و کردستان عراق اعزام میشود.
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