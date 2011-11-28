رادیو قزوین برنامه های محرم را معرفی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه برنامه با هدف آشنایی مردم به ویژه نسل جوان با مجالس تعزیه و محل برگزاری این مجالس در قزوین تهیه و تولید میشود.
از آنجا که در عزاداریهای محرم، مجالس تعزیه نیز در استان قزوین برپا میشود، هر قسمت این برنامه به نام یک «مجلس» پخش می شود و با آغاز هر برنامه، گوینده اشارهای به «مجلس» آن روز کرده و پس از شنیدن بخشی از تعزیه، کارشناسان برنامه، آن را بررسی می کنند.
در برنامه رادیویی «تکیه» تعزیههای محرم از نظر تاریخچه بررسی شده و شاعران مجالس تعزیه، پیشکسوتان نقش خوان قزوینی و نیز ابزارآلات و لباسهای نقش خوانان تعزیه معرفی می شود.
برنامه رادیویی «تکیه» در 14 قسمت 30 دقیقهای تهیه شده و پخش آن از شبکه استانی صدای مرکز قزوین از اول محرم آغاز شده است.
عوامل برنامه: نویسنده و تهیه کننده: رضا داداشی، گوینده: سیدحسین بینیاز، کارشناسان: محمدحسین ناصربخت، افزون تر و داود فتحعلی بیگی هستند.
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