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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۲

رادیو قزوین برنامه های محرم را معرفی می کند

رادیو قزوین برنامه های محرم را معرفی می کند

قزوین - خبرگزاری مهر: رادیو قزوین محرم امسال در ویژه‌برنامه «تکیه» تاریخچه عزاداری حضرت سیدالشهداء(ع) را در قزوین معرفی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه‌ برنامه با هدف آشنایی مردم به ویژه نسل جوان با مجالس تعزیه و محل برگزاری این مجالس در قزوین تهیه و تولید می‌شود.

از آنجا که در عزاداری‌های محرم، مجالس تعزیه نیز در استان قزوین برپا می‌شود، هر قسمت این برنامه به نام یک «مجلس» پخش می شود و با آغاز هر برنامه، گوینده اشاره‌ای به «مجلس» آن روز کرده و پس از شنیدن بخشی از تعزیه، کارشناسان برنامه، آن را بررسی می کنند.

در برنامه رادیویی «تکیه» تعزیه‌های محرم از نظر تاریخچه بررسی شده و شاعران مجالس تعزیه، پیشکسوتان نقش خوان قزوینی و نیز ابزارآلات و لباس‌های نقش‌ خوانان تعزیه معرفی می شود.

برنامه رادیویی «تکیه» در 14 قسمت 30 دقیقه‌ای تهیه شده و پخش آن از شبکه استانی صدای مرکز قزوین از اول محرم آغاز شده است.

عوامل برنامه: نویسنده و تهیه ‌کننده: رضا داداشی، گوینده: سیدحسین بی‌نیاز، کارشناسان: محمدحسین ناصربخت، افزون‌ تر و داود فتحعلی بیگی هستند.

کد مطلب 1471113

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