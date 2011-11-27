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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۹

اعلایی:

نظام بهره برداری از منابع طبیعی استان ایلام ساماندهی می شود

نظام بهره برداری از منابع طبیعی استان ایلام ساماندهی می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: نظام بهره برداری از منابع طبیعی استان ساماندهی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی از ساماندهی نظام بهره برداری منابع طبیعی به منظور شکوفایی طبیعت استان خبر داد و گفت: با فرهنگ سازی مناسب، زمینه را جهت حفظ و نگهداری از منابع طبیعی مهیا سازیم.

اعلایی بهره برداری اصولی از منابع طبیعی را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: برنامه ریزی و ساماندهی مدیریت در بخش های مختلف جامعه، زمینه ساز بهره مندی درست از طبیعت و منابع سرشار آن خواهد بود.

استاندار ایلام طبیعت و ذخایر آن را متعلق به آیندگان دانست و تصریح کرد: متناسب سازی اجرا و بهره برداری پروژه ها با نظام های طبیعت، ضروری و در راستای استفاده از منابع طبیعی در سال های آتی خواهد بود.
 

کد مطلب 1471119

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