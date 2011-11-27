نظام بهره برداری از منابع طبیعی استان ایلام ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی از ساماندهی نظام بهره برداری منابع طبیعی به منظور شکوفایی طبیعت استان خبر داد و گفت: با فرهنگ سازی مناسب، زمینه را جهت حفظ و نگهداری از منابع طبیعی مهیا سازیم.

اعلایی بهره برداری اصولی از منابع طبیعی را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: برنامه ریزی و ساماندهی مدیریت در بخش های مختلف جامعه، زمینه ساز بهره مندی درست از طبیعت و منابع سرشار آن خواهد بود.

استاندار ایلام طبیعت و ذخایر آن را متعلق به آیندگان دانست و تصریح کرد: متناسب سازی اجرا و بهره برداری پروژه ها با نظام های طبیعت، ضروری و در راستای استفاده از منابع طبیعی در سال های آتی خواهد بود.

