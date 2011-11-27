  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۱

در 278 رشته امتحانی/

منابع درسی کنکور دکتری91 منتشر شد

منابع درسی کنکور دکتری91 منتشر شد

سازمان سنجش آموزش کشور منابع درسی 278 رشته را با یک هزار و 550 ماده امتحانی برای دومین آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 91 منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منابع درسی به همراه جزئیات ثبت نام از امروز بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت و داوطلبان برای اطلاع از سهمیه ها و شرایط و جزئیات ثبت نام می توانند علاوه بر مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  آن را در نشریه پیک سنجش نیز مطالعه کنند.

منابع درسی برای 278 رشته آزمون نیمه متمرکز دکتری سال91 اعلام شده است و داوطلبان برای اطلاع از آن می توانند به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.
 
ثبت نام و خرید کارت اعتباری ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی بوده و ثبت نام از 25 دی ماه 90 آغاز می شود و تا دوم بهمن ماه 90 ادامه خواهد داشت. آزمون دکتری نیمه‌متمرکز سال 91 به صورت سراسری در 25 فروردین ماه سال 91 برگزار می شود و نتایج اولیه در اوایل خردادماه 91 اعلام می شود. 
کد مطلب 1471121

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها