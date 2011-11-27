منابع درسی کنکور دکتری91 منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، منابع درسی به همراه جزئیات ثبت نام از امروز بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت و داوطلبان برای اطلاع از سهمیه ها و شرایط و جزئیات ثبت نام می توانند علاوه بر مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آن را در نشریه پیک سنجش نیز مطالعه کنند.

منابع درسی برای 278 رشته آزمون نیمه متمرکز دکتری سال91 اعلام شده است و داوطلبان برای اطلاع از آن می توانند به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

ثبت نام و خرید کارت اعتباری ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی بوده و ثبت نام از 25 دی ماه 90 آغاز می شود و تا دوم بهمن ماه 90 ادامه خواهد داشت. آزمون دکتری نیمه‌متمرکز سال 91 به صورت سراسری در 25 فروردین ماه سال 91 برگزار می شود و نتایج اولیه در اوایل خردادماه 91 اعلام می شود.