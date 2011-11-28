به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری در نشست خبری که با حضور معاونان وی برگزار شد، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای پروژه حرم تا حرم اظهار داشت: این پروژه محوری دارای سطح عملکرد شهری، ملی و بلکه فراملی است که به طول 7 کیلومتر از مرکز شهر، حرم مطهر آغاز و به مسجد مقدس جمکران منتهی می شود.



وی این پروژه را ارتقادهنده منزلت شهر قم به عنوان پایتخت جهان اسلام دانست و تصریح کرد: از آنجایی که قم به عنوان ام القری جهان اسلام مطرح است باید الگوی مدیریت شهری باشد و این امر می تواند در این پروژه ظهور و بروز کند، به علاوه این پروژه می تواند نمود کامل یک معماری ایرانی اسلامی باشد.



اعمال ماده 9 برای تملک اراضی باقی مانده مسیر پروژه پیامبر اعظم(ص)



دلبری با اشاره به این که این محور در سه فاز تملکی تعریف شده است، یادآور شد: هم اکنون مجموعه قوه قضائیه موافقت کرده است تا در مورد افرادی که در مسیر تملک این پروژه مانع ایجاد کرده اند از اعمال ماده 9 استفاده شود.



وی در خصوص فازبندی این پروژه بیان داشت: فاز اول به طول 900 متر و عرض متوسط 150 متر حد فاصل حرم مطهر تا میدان معلم، فاز دوم به طول 1400 متر و عرض 200 متر حدفاصل میدان معلم تا بلوار فردوسی و فاز سوم به طول 4400 متر و عرض 400 متر حد فاصل بلوار فردوسی تا مسجد جمکران احداث می شود.



شهردار قم همچنین با اشاره به زمان بازگشایی مسیر اصلی این پروژه بیان داشت: نیمه شعبان سال آینده مسیر اصلی این پروژه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعهد 10 هزار میلیارد تومانی شهرداری قم گفت: دارایی های شهرداری قم بیش از این بدهی که به سیستم بانکی و مردم دارد، است و این پشتوانه بسیار خوبیست و ما انتظار داریم از محل ارزش افزوده این چنین پروژه هایی قسمت هایی دیگر شهر را هم آباد کنیم.



امکانات پروژه حرم تا حرم باید برای 100 تا 200 سال آینده در نظر گرفته شود



دلبری در ادامه با اشاره به این که محور پیامبر اعظم(ص) در افق طرح، یک محور فعال زیارتی فرهنگی دیده شده است، اظهار داشت: ما از هم اکنون باید امکانات این محور را برای 100 تا 200 سال آینده در نظر بگیریم تا بعد از این، به خصوص در مسئله حمل و نقل و ترافیک آن دچار مشکل نشویم.



وی اضافه کرد: ما می توانستیم هر بخش از این محور مثلا بخش مسکونی، اقامتی و ... را به یک سرمایه گذار واگذار کنیم اما این کار مشکلات بعدی را به دنبال خواهد داشت چرا که برخی از این شرکت ها ممکن بود از پشتوانه مالی خوبی برخوردار نباشند و ساختمان های تجاری یا مسکونی را پیش فروش کنند اما بعد مسائل و مشکلاتی به وجود آید و ... بنابراین مجموعه شهرداری قم به دنبال سرمایه گذاری است که اعتبار و اطمینان خود را برای ما ثابت کند.



شهردار قم ادامه داد: برای این منظور ما یک شرکت مادر انتخاب کردیم تا اشکالات طرح به حداقل برسد.



منوریل می تواند بخشی از مشکلات ترافیکی شهر قم را حل کند



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای اولین منوریل کشور در شهر قم اظهار داشت: این پروژه بنا به نظر دولت در قم اجرا و بودجه آن نیز از سوی دولت تامین می شود که یک پتانسیل را برای مردم قم ایجاد می کند و می تواند بخشی از مشکلات ترافیکی این شهر را حل نماید.



دلبری با اشاره به اجرای فاز اول این پروژه به طول 7 کیلومتر بیان داشت: هم اکنون ستون های فاز اول این پروژه از پارک سوار شمالی تا حرم مطهر برپا و مناقصه فاز دوم آن نیز برگزار شده است.



چگونگی عبور منوریل از مقابل حرم با نظر شورای شهر، تولیت حرم و سازمان قطار شهری



وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت چگونگی عبور منوریل از مقابل حرم مطهر بیان داشت: اصل موضوع احداث منوریل که یک بستر و امکان رفاهی را برای شهروندان و زائران در شهر قم ایجاد می کند باید تسریع شود اما در مورد چگونگی عبور آن در مقابل حرم سه گزینه عبور از کف، سطح و بالای سطح وجود دارد که در این خصوص نظرات کارشناسی، معایب و موانع کار به سازمان قطار شهری ابلاغ شده است و در این مورد در نهایت تصمیمات به صورت مشورتی و با نظر شورای شهر، تولیت آستانه مقدسه و سازمان قطار شهری گرفته می شود.



شهردار قم در ادامه در خصوص اجرای پروژه مترو قم نیز اظهار داشت: خط A مترو قم در حال انجام است و تا کنون پیشرفت خوبی نیز داشته است و شهرداری نیز تاکید دارد تا پیمانکار یتواند در موعد مقرر کار را به اتمام برساند.



حفر 128 متر تونل پروژه مترو



وی با اشاره به این که تا کنون 128 متر تونل این پروژه حفر شده است، یادآور شد: جدیدا دستگاه تی بی ام برای این کار آماده شده است که بعد از تملک اراضی در منطقه قلعه کامکار و نصب تجهیزات آن، این دستگاه کار خود را آغاز می کند که سرعت بالایی به انجام کار خواهد داد.

