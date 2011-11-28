به گزارش خبرنگار مهر، ماه محرم که میرسد، دلها پر از عشق و شور حسینی میشود؛ حسینیه و تکیه در جانهای مشتاق ما برپا و کتیبههای عزای مظلوم کربلا بر دیوار جانمان نقش میبندد و بند بند وجودمان از صدای آسمانی “یا حسین شهید” پر میشود و کام تشنه ما از آب مشک عنایت عباس سیراب میشود.
آری! محرم رسید و قم جامه سیاه بر تن کرد و باز هم بیرق عزا در کوچه پس کوچههای شهر و روستا برافراشته شد و دلهای تشنه از معرفت حسینی با نوای بلبلان و سخنوران دلسوخته سیراب میشوند.
محرم رسید و هزاران عاشق حسینی در بیش از دو هزار هیئت مذهبی برای برگزاری مراسم باشکوه عزاداری آماده شدند تا عظمت عاشورای حسینی سال 1433 را در دستههای عزا و مراسم سوگواری به نمایش بگذارند.
عاشورا مایه بقاء دین
در همین زمینه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم پیرامون اهمیت و جایگاه والای ماه محرم و عزاداری برای مصیبت سیدالشهدا(ع) اظهار کرد: اهمیت محرم و زندهنگه داشتن یاد و خاطره واقعه عاشورا و شهدای آن به ویژه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به این جهت است که آن واقعه عظیم منجر به حفظ اسلام و ادامه راه نبوت و امامت شد.
حجتالاسلام عباس اسکندری ادامه داد: اگر شما میبینید ائمه اطهار(ع) و بزرگان دین، ما را به بزرگداشت یاد و خاطره عاشورا و شهدای کربلا توصیه کردند به این خاطر است که مردم در صحنه موجب حفظ و تقویت دین خواهد شد و اگر میبینید در روایات یک شأن و جایگاه خاصی برای امام حسین(ع) در نظر گرفته شده است که برای احدی در نظر نگرفتهاند مثل اینکه تنها در تربت قبر او شفاست و انسان تنها مجاز است تربت آن حضرت را برای شفا بخورد، یا تنها بر تربت پاک او نماز خواندن استصواب موکد دارد، یا گریه بر مصائب اوست که موجب آمرزش گناهان میشود و موارد دیگر به این خاطر است که قیام و انقلاب و شهادت امام حسین(ع) موجب بقاء دین اسلام شده است.
وی با بیان اینکه برنامه و مراسمی مورد تائید خداوند و ائمه اطهار(ع) خواهد بود که منجر به تقویت، نشر، توسعه و بقاء دین شود، اظهار کرد: نمیتوانیم به بهانه برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اصول، مبانی و احکام دین را نادیده بگیریم و همین جاست که مسئولان و دستاندرکاران برگزاری مجالس اباعبدالله الحسین(ع) وظیفه دارند از ورود هر گونه انحراف، خرافه و بدعت به برنامههای عزاداری امام حسین(ع) با جدیت جلوگیری کنند و اجازه ندهند افرادی یا از سر نادانی و جهالت و یا خدای ناکرده تحت تاثیر وسوسههای دشمنان این مکتب حیاتبخش، بالنده و حیات آفرین را بیمحتوا کنند.
وی تصریح کرد: ما در مراسم عزاداری امام حسین(ع) باید حق و حقیقت که همان اسلام ناب و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و امروز انقلاب عظیم اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی و حاکمیت ولایت فقیه است را ترویج کنیم و میبایست روح ظلم ستیزی و مقابله با استکبار جهانی و ظالمان و خیانتکاران در عالم را در مراسم عزاداری امام حسین(ع) حاکم نموده و ندای هیهات من الذله را برای همیشه فریاد کنیم.
مراسم عزاداری امام حسین(ع)؛ دانشگاه تربیت انسانها
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه مراسم عزاداری امام حسین(ع) باید دانشگاه تربیت انسانها باشد، افزود: در این برنامهها باید انسانها ساخته شوند و نسل جوان و نوجوان ما تربیت حسینی شوند تا اینکه کشور و انقلاب و نظام اسلامی از همه خطرات مصون و محفوظ بماند.
حجتالاسلام اسکندری تاکید کرد: مراسم عزاداری امام حسین(ع) باید محل ترویج قرآن و آیات الهی و بیان احکام دینی و فقه و فقاهت اسلامی باشد و حقیقتاً برای رسیدن به چنین اهدافی باید برای مسئولان هیئتهای مذهبی و دستاندرکاران امور هیئتها دورههای آموزشی، ارتقای سطح تحصیلی و آگاهیهای لازم از اوضاع و احوال روز برای آنها در نظر گرفته شود.
وی برگزاری اردوهای آموزشی، دیدار با علما و شخصیتها و تامین محتوای فکری و معرفتی را از ضرورتهای اجتنابناپذیر برای مسئولان و دستاندرکاران هیئتهای مذهبی دانست و اظهار کرد: هیئتهای مذهبی باید روحانیمحور و مسجد مدار و بر پایه عبودیت خدای متعال باشند و در اقامه نماز و تهذیب نفس و اخلاق و رعایت عفاف و حجاب اسلامی و کرامت انسانی اهتمام جدی داشته باشند.
برگزاری دورههای مختلف برای کاهش آسیبهای عزاداری
هیئتهای مذهبی استان قم که همواره در برگزاری اقامه عزای سیدالشهداء پیشتاز هستند، امسال با شور و حال وصفنشدنی وارد عرصه شده و شورای هیئتهای مذهبی این استان فعالتر از سالهای قبل در مسائل مربوط به هیئتها و جلوگیری از ورود انحرافات و آسیبها به عزاداریها اهتمام دارد.
در این زمینه دبیر شواری هیئتهای مذهبی استان قم به تشریح برنامههای این شورا پرداخت و تصریح کرد: یکی از محوریترین برنامه شورای هیئتهای مذهبی برپایی نمایشگاه توانمندیهای هیئتهای مذهبی است که با موضوع معارف عاشورایی، بیداری اسلامی از 29 آبان تا سوم آذر برگزار شد.
محمدعلی بختیاریزاده با بیان اینکه بیش از 50 هیئت مذهبی در این نمایشگاه حضور داشتند، از استقبال بینظیر شهروندان و مسئولان از این نمایشگاه خبر داد و گفت: استقبال گسترده از نمایشگاه توانمندیهای هیئتهای مذهبی برای ما نوعی دلگرمی ایجاد کرد تا در سالهای آینده این نمایشگاه را با جدیت بیشتر پیگیری و برگزار کنیم.
تجلیل از پیرغلامان حسینی
بختیاریزاده تجلیل از پیرغلامان حسینی را یکی دیگر از برنامههای این شورا عنوان کرد و افزود: در این مراسم از 16 پیرغلام حسینی به اهدای جوایزی قدردانی شد.
وی از برگزاری دورههای مختلف آموزشی برای ارتقای سطح فکری مسئولان و اعضای هیئتهای مذهبی خبر داد و افزود: خوشبختانه این دورهها با استقبال هیئتهای مذهبی همراه بود و مطمئن هستیم برگزاری این دورهها در جلوگیری از ورود خرافات و پیرایهها به مراسم عزاداری تاثیر بسزایی دارد.
وی اظهار داشت: برنامههای آموزشی شورای هیئتهای مذهبی تقویت شده و به همین خاطر آسیبهای عزاداری به شدت کاهش یافته است.
علاوه بر برنامههای اعلام شده، امسال همایش سراسری آئین دلبری ویژه تجلیل از حجتالاسلام کوثریزاده به همت سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد و در این مراسم از 8 نفر از خادمان فرهنگ عاشورایی تجلیل شد.
دانشافزایی مداحان و شاعران
شعر آئینی که در مدح و منقبت اهل بیت(ع) سروده میشود علاوه بر اینکه تقرب به خدا در آن دیده میشود، انسان را به محبت بیشتر اهل بیت(ع) سوق میدهد. در این زمینه عاشورا که همه تناسبهای زیبایی را در خود نهفته دارد محل خلق آثاری است که آتش عشق به سیدالشهدا(ع) را شعلهور میکند.
کانون شاعران و مداحان که با بهرهگیری از فرامین مقام معظم رهبری تشکیل شده و اعضای آن با رأی مداحان و شاعران انتخاب شدند محلی برای شناسایی و ساماندهی این قشر حساس جامعه است.
در این رابطه دبیر کانون شاعران و مداحان استان قم شناسایی مداحان و شاعران و دانشافزایی آنها را از مهمترین مأموریتهای این کانون برشمرد و اظهار کرد: تاکنون یک دوره دانشافزایی ویژه مداحان و شاعران با همکاری دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد و دومین دوره دانشافزایی نیز در آیندهای نزدیک آغاز میشود.
علی مالکینژاد ادامه داد: علاوه بر این، یک دوره دانشافزایی با همکاری جامعه المصطفی العالمیه برنامهریزی شده و در آیندهای نزدیک آغاز به کار خواهد کرد.
دبیر کانون شاعران و مداحان استان قم افزود: این دورههای آموزشی برای نیل به اهدافی از قبیل افزایش محبت مخاطبان به اهل بیت(ع) از طریق اشعار و روضههای مناسب و صحیح، بالابردن سطح شناخت مداحان نسبت به حادثه عاشورا و اهل بیت(ع)، افزایش دانش علمی و مهارتهای لازم، پوششدادن به اهداف تبلیغی دین اسلام و... به صورت حضوری برگزار میشود.
مالکینژاد با انتقاد از تبلیغات برخی افراد در مورد آموزش مداحی در 10 روز اظهار داشت: خوشبختانه طرح آموزش عمومی در کانون شاعران و مداحان تهیه شده و به زودی پس از تصویب نهایی در جلسه هیئت مدیره کانون، اجرایی میشود و مداحان و شاعران میتوانند در این دوره آموزشی که با بهرهگیری از استادان برجسته برگزار میشود شرکت کنند.
ساماندهی 600 شاعر و مداح آئینی
وی از ساماندهی بیش از 600 شاعر آئینی و مداح در استان قم خبر داد و تاکید کرد: همه ساله قبل از فرارسیدن ایام محرم سوگواره یا کنگر شعر عاشورایی برگزار میشود و امسال چهارمین کنگره شعر عاشورایی با حضور مداحان و شاعران برگزار شد و در پایان آن از 5 نفر از برترینهای این کنگره تجلیل شد.
وی در مورد جایگاه شاعران آئینی و مداحان قمی در کشور گفت: شاعران آئینی قم در تمامی سوگوارهها و کنگرههایی که در سراسر کشور برگزار میشود درخشش خوبی دارند.
به هر حال محرم باز هم فرا رسید و خونهاى پاک شهیدان کربلا در این ماه حرام جوشش دیگرى پیدا مىکند و عاشقان مکتبش سوگوار مصیبت قافله سالار شهیدان هستند.
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روحالله کریمی
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