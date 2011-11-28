حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و برگزاری مراسم عزاداری سید الشهداء اظهار داشت: جریان عاشورا تقابل اسلام علوی با اسلام نمای اموی است و بنابراین عاشورا با خود تمامی پیام‌های اخلاقی اسلام واقعی را به همراه دارد.



وی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف انبیاء زدودن خرافات است ابراز کرد: انتقال پیام عاشورا نیز که برگرفته از اسلام علوی و حقیقی است نباید با خرافه آلوده شود.



آلودگی انتقال پیام عاشورا با خرافه به معنای فاصله گرفتن از اسلام است

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز کرد: اگر انتقال پیام عاشورا با خرافه و کژی‌ها آلوده شود این به معنای فاصله گرفتن از اسلام ناب و حقیقی و رفتن به سمت اسلام اموی است.



وی دروغ را یکی را از مهم‌ترین کژی‌ها و ضد اخلاق‌ها عنوان کرد و گفت: در قاموس عاشورا دروغ وجود ندارد و بنابراین اگر بخواهیم برای گریاندن مردم و یا به عبارتی تعظیم شعائر از دروغ استفاده کنیم از اهداف عاشورا فاصله گرفته ایم.



با محورت اهل بیت میتوان به وحدت دست یافت



علیدوست در ادامه به وحدت به عنوان یکی از پیام‌های عاشورا اشاره کرد و بیان داشت: اهل بیت(ع) به اسلام تعلق دارند نه فقط به یک مذهب خاص؛ و با محوریت اهل بیت می‌توان بنای وحدت در جامعه اسلامی را پایه ریزی کرد.