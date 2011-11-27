شایعترین زمان بروز آلرژی غذایی چند سال اول زندگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن بمانیان گفت: آلرژی غذایی در میان کودکان، یکی از انواع بیماری های‌ آلرژیک است که می‌تواند مشکلات زیادی را برای بیماران و خانواده‌های آنان ایجاد کند.

وی اظهار داشت: آلرژی غذایی به شکل های مختلف ممکن است تظاهر کند و از یک "کهیر" ساده تا شوک "آنافیلاکسی" شدید، متغیر است.

این فوق تخصص آسم و آلرژی شایعترین زمان بروز آلرژی غذایی را در چند سال اول عمر دانست و علت آن را عدم تکامل کافی سد دفاع مخاطی دستگاه گوارش در این دوران ذکر کرد.

بمانیان مهمترین آلرژن های غذایی را شیر گاو، گندم، بادام و بادام زمینی، سویا، ماهی، غذاهای دریایی و تخم مرغ ذکر کرد.

این متخصص اظهار داشت: گاهی اوقات به دلیل شباهت بین ساختار مولکولی آلرژن های غذایی با یکدیگر و یا حتی با مواد غیرغذایی، واکنش های متقاطع، رخ می‌دهد.

وی گفت: شایعترین علائم هنگام تماس با ماده آلرژی زا در فرد حساس، به صورت کهیر، تورم لب ها و داخل دهان، تنگی نفس و علائم شبیه آسم، اگزمای پوستی، علائم گوارشی، دردهای کرامپی شکم، اسهال و حتی‌اسهال خونی، سوء تغذیه و کاهش رشد نمایان می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر واکنش‌ها شدید باشد بروز علائم شوک به صورت افت فشار، برافروختگی و احساس گرما، کاهش ضربان قلب، تنگی نفس و کهیر رخ می‌دهد.

بمانیان افزود: برای تشخیص آلرژی غذایی، لازم است تا در درجه ‌اول، شرح‌حالی دقیق از لحاظ سابقه تماس ها، وجود ارتباط با ماده غذایی مشکوک، زمان بروز علائم و نوع علائم از بیمار تهیه شود.

وی اظهار داشت: پس از شناسایی ماده غذایی آلرژی زا، باید آن را به طور کامل از رژیم غذایی بیمار به مدت حداقل یک یا دوسال حذف کرد و پس از آن مجددا آزمون‌های تشخیصی تکرار می‌شوند.