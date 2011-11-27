روحیه بسیجی راهبرد ماموریتهای پلیس است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا اکبرشاهی فرمانده انتظامی استان البرز با عرض تبریک و تسلیت به خانواده شهدای غدیر که در حادثه ملارد به فیض بزرگ شهادت نائل آمدند، در پیامی ضمن تبریک هفته بسیج به دریادلان بسیجی اظهارداشت: سالگرد تشکیل بسیج مستضعفان، یادآور خاطره پرشکوه مجاهدت هایی است که در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، زیباترین تابلوهای ایثار و فداکاری همراه با نجابت و فروتنی و توأم با شجاعت و رشادت را ترسیم کرده است.

وی افزود: تاریخ بیش از سه دهه انقلاب اسلامی مملو از صفحات زرین و افتخارآمیز پیروزی و سربلندی برای میهن اسلامی است که با جانفشانی دلاوران بسیجی به ثمر رسیده است، به گونه‌ای که آوازه امروز ملت ایران در عرصه جهانی مدیون شجاعت، بصیرت، آمادگی و عمل صحیح و به هنگام بسیج در عرصه‌های نیاز انقلاب است.

فرمانده انتظامی استان البرز بیان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید دارند، «روحیه بسیجی باید روز بروز در همه ارکان و بخشهای مختلف کشور گسترش و تعمیق یابد» که این امر پویایی و بالندگی ایران اسلامی عزیزمان را به دنبال خواهد داشت و چه نیکوست که ما نیز اخلاص، مردمی بودن، ولایت محوری و بصیرت بسیجی را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهیم.

اکبرشاهی گفت: امروز راهبرد اصلی دشمن در مقابله با انقلاب اسلامی، تهاجم به نقاط قوت نظام است و از آنجا که در نظر دشمنان، بسیج به عنوان قدرت محوری ایران به شمار می آید، لذا طی سه دهه گذشته به طور مستمر دشمن آماج خود را متوجه این نهادمردمی کرده و بسیج نیز با روحیه شهادت‌طلبی و انسجام درونی و خلاقیت نظامی از قابلیت بسیاری برای مقابله با تهدیدات در صحنه‌های مختلف برخوردار بوده است.

فرمانده انتظامی استان البرز در انتهای این پیام تأکید کرد: امروز باید همه آحاد ملت با تقویت روحیه و بصیرت بسیجی وار در راه اعتلای هرچه بیشتر ایران اسلامی گامهای محکم تری برداشته و دشمنان را در راه رسیدن به نیات پلیدشان ناکام بگذارند.