به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور در جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به فرارسیدن ماه محرم اظهار داشت: دستاندرکاران برگزاری مجالس عزاداری باید توجه داشته باشند که مجالس عزاداری از این گونه شائبهها به دور باشد.
وی ادامه داد: تصویر زیبا و چهره دلنشین قیام اباعبدالله الحسین(ع) نباید با برخی از اقدامات و مسائلی که موجب وهن این قیام جاودانه است آلوده و مخدوش شود و باید مراقب آسیبهای این فرهنگ بالنده و پوینده باشیم.
استاندار قم تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در ماه محرم به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی با آن مواجه هستیم حضور خیل عظیم زائران و علاقهمندان در حرم کریمه اهل بیت(ع) و مسجد مقدس جمکران است، از این رو دستگاههای اجرایی باید همه امکانات خود را با توجه به سردبودن هوا و مشکلات اقامتی زائران آماده و در اختیار زائران قرار دهند.
وی ادامه داد: ستاد تسهیلات زائران باید در این ایام فعال باشد و با برنامهریزی و سازماندهی مناسب در خدمترسانی به زائران از تمام امکانات استان استفاده کنند.
ترافیک باعث اذیت و آزار مردم میشود
وی ترافیک در هسته مرکزی شهر قم و مبادی ورودی این شهر را یکی از مشکلات جدی دانست و گفت: ترافیک در هسته مرکزی و مبادی ورودی شهر قم موضوع مهمی است که همه ساله مردم ما را با مشکلات جدی مواجه میکند و باعث اذیت و آزار زائران و مجاوران میشود.
استاندار قم اضافه کرد: با حضور فعال راهنمایی و رانندگی و با مدیریت صحیح میشود امسال شاهد ترافیک روانتری باشیم.
وی از هیئتهای مذهبی استان خواست که مسیر و ساعت حرکت دستههای عزاداری را به گونهای تنظیم کنند که برای مردم مزاحمت ایجاد نکنند.
موسیپور ادامه داد: در مجالس عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) علاوه بر تجلی شور و عشق و دلدادگی و محبت به اهل بیت(ع) باید شاهد افزایش بصیرت مردم باشیم.
مداحیها و سینهزنیها باید متاثر از بیداری عظیم اسلامی باشد
وی بر لزوم آشنایی بیشتر مردم با اهداف و پیامهای انسانساز قیام عاشورا و حرکت امام حسین(ع) تاکید کرد و افزود: مسائل روز دنیای اسلام و بیداری اسلامی و موضوعات کشورهای یمن و مصر و بحرین، توطئههای عظیمی که علیه نظام اسلامی در حال شکلگیری است و وظایفی که در برابر این توطئهها بر دوش مردم است از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه خطیبان و واعظان باشد.
استاندار قم اضافه کرد: فضای هیئتهای مذهبی و دستههای عزاداری باید فضای دیگری باشد و شعارها و مداحیها و سینهزنیها باید متحول و متاثر از بیداری عظیم اسلامی باشد.
وی بر ضرورت رعایت نظافت و پاکیزگی در مجالس عزاداری و محیطهای بیرونی حسینهها و تکایا تاکید کرد و بیان داشت: با توجه به انبوه جمعیت عزادار در حسینیهها و تکایا امکان هر گونه حادثهای وجود دارد و مسئولان هیئتهای مذهبی و دستاندرکاران مجالس عزاداری باید مسائل ایمنی را رعایت کنند و وسایل اطفای حریق را در اختیار داشته باشند.
لزوم پرهیز از تفرقه
موسیپور بر لزوم پرهیز از مسائل تفرقهانگیز در مجالس عزاداری تاکید کرد و یادآور شد: باید از حرکات تفرقهانگیز و آنچه که موجب جدایی مسلمانان میشود خودداری شود.
وی گفت: امروز مهمترین نیاز جامعه اسلامی در برابر کفر شیاطین، وحدت و انسجام است و این مسئله باید مورد توجه واعظان، مداحان، خطیبان، هیئتهای مذهبی و مسئولان امر قرار گیرد.
وی ادامه داد: هیئتها و دستههای عزاداری باید به فرائض دینی و در راس آنها به نماز و امر به معروف و نهی از منکر بیشتر از دیگران توجه داشته باشند، چون اباعبدالله الحسین(ع) برای احیای امر به معروف و نهی از منکر بود و این فریضه باید در جلسات عزاداری زنده باشد و به نماز اول وقت توجه شود.
استاندار قم با اشاره به نامگذاری دهه اول ماه محرم به دهه امر به معروف و نهی از منکر، از همه دستگاهها و نهادهای استان خواست که با تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر نسبت به احیای این دو فریضه الهی همت بیشتری داشته باشند.
حجتالاسلام موسیپور تاکیدکرد:
مجالس عزاداری به فعالیتهای حزبی و انتخاباتی تبدیل نشود/ لزوم پرهیز از تفرقه
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم گفت: مجالس عزای اباعبدالله الحسین(ع) نباید به محل فعالیتهای انتخاباتی و تامین اهداف حزبی و انتخاباتی تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور در جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به فرارسیدن ماه محرم اظهار داشت: دستاندرکاران برگزاری مجالس عزاداری باید توجه داشته باشند که مجالس عزاداری از این گونه شائبهها به دور باشد.
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