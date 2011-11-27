مواد طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار مورد بازبینی مجدد قرار گرفت

حمید رضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان این که شنبه شب و یکشنبه صبح کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی بررسی مواد مراعا مانده طرح بهبود مستمر فضای کسب وکار را در دستور کار داشت اظهار داشت: 4ماده از مواد باقی مانده این طرح اصلاح محتوایی شده که به صورت اصلاحیه چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت، 3 مورد هم اصلاح عبارتی صورت گرفته که شفاهی در صحن مطرح می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: اصلاحیه هایی که محتوای مواد را تغییر بدهد باید چاپ شده و در صحن علنی مجلس توزیع شود اما مواردی که رفع ابهام یا اصلاح ویرایشی روی مواد طرح انجام شود می تواند به صورت شفاهی در صحن مطرح شود.

به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهمن ماه سال گذشته یک فوریت طرح بهبود فضای کسب و کار را به تصویب رسانده بودند.

بررسی طرح کمیسیون ویژه اصل 44 برای بهبود مستمر فضای کسب وکار از هفته گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.از تعداد 18 ماده ای این طرح که در صحن علنی بررسی شده حدود 5 ماده مراعا مانده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شده است.