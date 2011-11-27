هر اضافه وزنی در کودکان چاقی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسینی متخصص تغذیه اظهار داشت: برخی کودکان قبل از بلوغ و جهش رشد، ابتدا چند کیلویی وزن اضافه می کنند و ممکن است چاق تر به نظر برسند ولی با رسیدن به سن بلوغ و جهش رشد، این وضعیت به طور طبیعی اصلاح می شود.

وی افزود: بعضی از کودکان یا نوجوانان ممکن است به علت قد کوتاهشان چاق تر به نظر برسند و اصلا دارای اضافه وزن نباشند اگر والدین این کودکان بدون مشاوره برای آنها محدودیت غذایی در نظر بگبرند نه تنها کمکی به کاهش وزن نکرده اند بلکه برای همیشه رشد قدی او را مختل می کنند و کودک در آینده هم دارای قد کوتاهی خواهد بود و هم چاق تر است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: عوامل متعددی در چاقی کودکان و نوجوانان موثر است اما شایعترین علت چاقی در این گروه عدم تعادل غذایی، الگوهای بد تغذیه ای و پرخوری و بد خوری است.

حسینی خاطرنشان کرد: اختلالات هورمونی وبعضی بیماری ها نیز می توانند باعث ایجاد چاقی شوند اما فقط درصد بسیار کمی از چاقی کودکان ممکن است به این دلیل باشد اگر چاقی از سنین خیلی پایین شروع شود بیشتر احتمال دارد که پای یک اختلال هورمونی یا یک بیماری مثل کم کاری مادرزادی تیروئید در میان باشد و لازم است والدین و مراقبین بهداشت به این مسئله توجه کنند.