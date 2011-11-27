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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

تصادفات فوتی در استان البرز 126 فقره کاهش یافت

تصادفات فوتی در استان البرز 126 فقره کاهش یافت

کرج - خبرگزاری مهر: تصادفات فوتی در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته در استان البرز 126 فقره کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، با تلاشهای شبانه روزی کارکنان پلیس راه استان تهران والبرز، تصادفات فوتی به میزان 126 فقره نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل کاهش یافته که به این مناسبت مراسم جشنی با حضور رئیس پلیس راه استان تهران و البرز و کارکنان پلیس راه در شهرهای کرج و پردیس برگزار شد.
 
بنابراین گزارش، رئیس پلیس راه استان تهران والبرز در ادامه ضمن عرض خیر مقدم به شرکت کنندگان از زحمات کارکنان پلیس راه در کاهش تصادفات در سال جاری قدردانی کرده و به تشریح نحوه انجام ماموریتهای صورت گرفته از سوی ماموران درسطح جاده ها وآزاد راه های استان تهران والبرز در هشت ماهه امسال پرداخت.

جشن شکرانه کاهش تصادفات به سبب زحمات و تلاشهای شبانه روزی کارکنان پلیس راه استان تهران و البرز درتاریخ سوم آذرماه سال جاری در شهرهای کرج و پردیس برگزار شد.
کد مطلب 1471132

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