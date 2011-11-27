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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۶

در دیداری دوستانه؛

توقف تیم ملی فوتسال ایران مقابل کرواسی/ شاگردان صانعی غافلگیر شدند

توقف تیم ملی فوتسال ایران مقابل کرواسی/ شاگردان صانعی غافلگیر شدند

ملی پوشان فوتسال کشورمان در دیداری دوستانه مقابل تیم ملی کرواسی به نتیجه تساوی رضایت دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در راستای برنامه آماده سازی خود از ساعت 17:30 امروز یکشنبه در دیداری دوستانه به مصاف کرواسی رفت و در حالیکه با سه گل از میهمان خود عقب افتاده بود، در نهایت به نتیجه تساوی 4 بر 4 مقابل این تیم اروپایی رضایت داد.

برای تیم ملی فوتسال کشورمان در این دیدار دوستانه که در سالن حاج مهدی شهر شاهدیه یزد برگزار شد، محمد طاهری (3 گل) و وحید شمسایی گل زدند و گل‌های تیم کرواسی توسط "داریو مارینویچ" (3 گل) و "دن بانیچ" به ثمر رسید. این بازی تا ثانیه‌های پایانی مسابقه با برتری 4 بر 3 تیم کرواسی دنبال می شود. شاگردان علی صانعی در این بازی مقابل تیم خوب کرواسی غافلگیر شدند.

دومین و آخرین دیدار دوستانه دو تیم ایران و کرواسی از ساعت 14 فردا دوشنبه در شهر یزد برگزار می شود. این دو تیم در ماه آینده میلادی دو دیدار دوستانه دیگر در زاگرب خواهند داشت.

کد مطلب 1471134

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