توقف تیم ملی فوتسال ایران مقابل کرواسی/ شاگردان صانعی غافلگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در راستای برنامه آماده سازی خود از ساعت 17:30 امروز یکشنبه در دیداری دوستانه به مصاف کرواسی رفت و در حالیکه با سه گل از میهمان خود عقب افتاده بود، در نهایت به نتیجه تساوی 4 بر 4 مقابل این تیم اروپایی رضایت داد.

برای تیم ملی فوتسال کشورمان در این دیدار دوستانه که در سالن حاج مهدی شهر شاهدیه یزد برگزار شد، محمد طاهری (3 گل) و وحید شمسایی گل زدند و گل‌های تیم کرواسی توسط "داریو مارینویچ" (3 گل) و "دن بانیچ" به ثمر رسید. این بازی تا ثانیه‌های پایانی مسابقه با برتری 4 بر 3 تیم کرواسی دنبال می شود. شاگردان علی صانعی در این بازی مقابل تیم خوب کرواسی غافلگیر شدند.

دومین و آخرین دیدار دوستانه دو تیم ایران و کرواسی از ساعت 14 فردا دوشنبه در شهر یزد برگزار می شود. این دو تیم در ماه آینده میلادی دو دیدار دوستانه دیگر در زاگرب خواهند داشت.