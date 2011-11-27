پرچم حرم حضرت عباس(ع) بر گنبد امامزاده سید علی(ع) قم برافراشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پیگیریهای چند ماهه هیئت جوانان حضرت ابوالفضل(ع) پرچم متبرک گنبد حضرت عباس(ع) طی مراسمی با شکوه با حضورعاشقان به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در اولین شب از ماه محرم بر گنبد مطهر امامزاده سید علی(ع) در قم نصب شد.



این مراسم با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه قم و همزمان با آغاز سوگواری حضرت سیدالشهداء(ع) برگزار شد.

امامزاده سید علی(ع) به روایتی از نوادگان حضرت ابوالفضل(ع) محسوب می‌شود.



این مراسم همزمان با مراسم ویژه نصب پرچم عزا بر فراز گنبد حرم مطهر حضرت ابوالفضل(ع) ‌در کربلا انجام شد.

