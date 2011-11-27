انتخابات پارلمانی مصر در سایه موج دوم انقلاب/ چه کسانی نگرانند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول انتخابات پارلمانی مصر در حالی فردا دوشنبه برگزار می شود که شبکه الجزیره گزارش داد این انتخابات در سایه شکاف شدید در جامعه مصر برگزار می شود.



بر اساس تصاویری که شبکه های مختلف خبری منطقه ای و بین المللی از میدان التحریر پخش می کنند، کانون انقلاب مصر در فاصله چند ساعت مانده به زمان آغاز انتخابات، تقریبا مملو از جمعیت انقلابیونی است که در مخالفت با ادامه حکومت نظامیان و مامور شدن الجنزوری برای تشکیل دولت جدید و محقق نشدن خواسته های انقلاب تحصن کرده اند.



انقلابیون مصر که اکثر آنها جوانان هستند، پس از آنکه حسنی مبارک دیکتاتور مصر را در فوریه گذشته(22 بهمن 89) سرنگون کردند، امید داشتند که خواسته هایی که به خاطر آن خونهای زیادی در قاهره و دیگر شهرها بر زمین ریخته شد، از جمله تشکیل دولت منتخب برخاسته از اراده مردم، محقق شود، اما سلطه نظامیان بر حکومت این آرزوها را بر باد داده است.



به همین سبب آنها چند روز است در قاهره و شهرهای دیگر از جمله اسکندریه در آنچه به موج دوم انقلاب مصر نامیده می شود، در التحریر به عنوان نماد پیروزی انقلاب و دیگر میادین تجمع کرده اند و تاکید کرده اند تا زمانی که خواسته های آنها برآورده نشود، به خانه های خود بر نمی گردند.

در آستانه انتخابات پارلمانی، ژنرال طنطاوی رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر با محمد البرادعی و عمرو موسی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر دیدار کرد و از آنها خواست از دولت الجنزوری حمایت کنند تا مصر از مرحله حساس و خطرناک کنونی عبور کند.



طنطاوی هشدار داده است هرگز به هیچ فرد یا گروهی اجازه نخواهیم داد بر نیروهای مسلح مصر فشار وارد کند.



رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر در عین حال درباره عواقب وخیم ادامه بحران کنونی در این کشور هشدار داد.



رسانه های مصر همچنین گزارش دادند البرادعی گفته است آماده است با برعهده گرفتن ریاست دولت نجات ملی در انتخابات ریاست جمهوری نامزد نشود.



از سوی دیگر فرانسه، شورای نظامی مصر را به تسلیم قدرت به غیرنظامیان فرا خوانده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز خواستار پایان خشونتها در مصر شد.

وحشت صهیونیستها از نتایج انتخابات پارلمانی مصر



به گزارش مهر، محافل رسانه ای و مقامات رژیم صهیونیستی در آستانه برگزاری اولین مرحله انتخابات پارلمانی در مصر که البته مصریهای خارج از کشور امروز به پای صندوقهای رای رفته اند، نگرانی خود را از نتایج این انتخابات ابراز کرده اند.



مقامات و رسانه های رژیم صهیونیستی به طور آشکار از پیروزی احتمالی اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی مصر ابراز نگرانی کرده اند.



در این زمینه، شائول موفاز رئیس کمیته خارجی و امنیتی کنیست(پارلمان) رژیم صهیونیستی هشدار داده است اسرائیل باید در صورت پیروزی اخوان المسلمین در مصر آماده شود.



وی گفته است اسرائیل باید تمام تلاشهای خود را برای حمایت از معاهده صلح(سازش) با مصر به کار گیرد.



موفاز که از یکی از مراکز وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی بازدید می کرد، گفت : ارتش اسرائیل باید برای مقابله با هر گونه سناریوی احتمالی که ممکن است در مصر پس از انتخابات پارلمانی و پیروزی اسلامگراها و در راس آنها اخوان المسلمین رخ دهد، کاملا آماده باشد.



این در حالی است که روزنامه یدیعوت آحارونوت به نقل از ژنرال اورنا باربیابی از فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد حدود 50 درصد جوانان مشمول خدمت سربازی از انجام خدمت خودداری می کنند که انتظار می رود این میزان به 60 درصد برسد که این مسئله بر قدرت ارتش اسرائیل در سایه شرایط کنونی جهان عرب و به ویژه مصر تاثیر منفی بگذارد.

انتخابات مصر و رخدادهای احتمالی



"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل بین الملل درباره انتخابات پارلمانی فردا در مصر به مهر می گوید : انتخابات پارلمانی مصر در حالی برگزار می شود که دورنمای سیاسی مصرهمچنان درهاله ای از ابهام قرار دارد.



طیف جوانان مصری که از مدتی پیش در اعتراض به حاکمیت نظامی کشور دست به تحصن زده اند و برگزاری این انتخابات زیر چتر امنیتی شورای نظامی را غیر قابل قبول می دانند.



از سوی دیگر تعیین کمال الجنزوری به عنوان نخست وزیر مصر با خشم جوانان مصر روبرو شده، زیرا کمال الجنزوری یکی از افراد وابسته به رژیم حسنی مبارک به شمار می رود.



در همین حال اخوان المسلمین به عنوان یک قدرت تاثیرگذار داخلی راه خود را از انقلابیون مصر به ویژه جوانان میدان التحریر جدا کرده و این امر نشان می دهد که این جنبش به سمت حاکمیت نظامی نزدیک تر می شود.



این کارشناس معتقد است : در چنین فضایی برگزاری انتخابات پارلمانی مصر نمی تواند مطالبات مشروع جوانان مصری را پاسخ دهد و قطعا پارلمان آینده مصر چندان تفاوتی با پارلمان دوران حسنی مبارک نخواهد داشت.



فضای سیاسی مصر اقتضا می کند که شورای نظامی حاکم بر مصر سریعا باید قدرت را به یک دولت موقت مردمی بسپارد و راه را برای بر گزاری یک انتخابات سالم و آزاد فراهم کند.



متاسفانه شورای نظامی مصر تحت تاثیر آمریکا و غرب تلاش می کند تا از شکل گیری یک انتخابات دموکراتیک در مصر جلوگیری کند تا راه برای ورود چهره های ضد آمریکا و اسرائیل در عرصه سیاسی مصر هموار نشود.



به اعتقاد ناظران سیاسی، در انتخابات پارلمانی مصر که فردا دوشنبه در سراسر این کشورآغاز می شود چهره هایی غیر معروف وابسته به رژیم حسنی مبارک، اکثریت کرسی های پارلمان مصر را به دست خواهند آورد و در نتیجه دستاورد مبارزات جوانان مصری به هدر خواهد رفت.



پیش بینی می شود که ملت مصر در این انتخابات شکلی و ظاهری حضوری کمرنگ خواهند داشت، زیرا قوانین انتخابات تفاوت اساسی با قوانین دوران رژیم مبارک نکرده است.



در هر حال اکنون مصر در یک دو راهی سیاسی قرار دارد که یک سوی آن به سمت هرج و مرج سیاسی و یک سوی دیگر آن به سمت گسترش حاکمیت نظامیان منتهی می شود.



شورای نظامی مصر قطعا تلاش خواهد کرد تا اعتراضات جوانان مردمی را به سمت اقدامات خشونت آمیز هدایت کند تا توجیهی برای ادامه حاکمیت خود داشته باشد.



این شورا قصد دارد تا به بهانه وجود نا امنی در مصر روند حاکمیت خود را در سطح وسیعتری گسترش دهد تا انتقال قدرت در یک فرایند زمانی طولانی و در یک پروسه مهار شده انجام شود.



گزارش : رضا مهری

