اعضای باند پنج نفره سرقت در کرج دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالرضا خیرخواهان فرمانده انتظامی شهرستان کرج با اعلام این خبر گفت: با دریافت گزارشی مبنی بر اینکه اعضای یک باند سرقت و اخاذی که ازسوی پلیس شهرستان شهریار تحت تعقیب هستند در کرج اقامت گزیده اند و به صورت مخفیانه زندگی کرده و در صدد انجام اعمال مجرمانه در این شهرستان هستند، رسیدگی به موضوع و شناسایی مخفیگاه آنها در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و کنترل مناطق و پاتوق هایی که احتمال حضور این افراد متصور بود، مأموران موفق شدند یکی از این افراد را در حالی که با چهره مبدل قصد ورود به یک منطقه تفریحی را داشت شناسایی کنند.



خیرخواهان افزود: فرد شناسایی شده به مدت 24 ساعت تحت کنترل نامحسوس مأموران قرار گرفت تا اینکه محل اختفای این افراد مورد شناسایی قرار گرفت.



وی گفت: مأموران با کنترل نامحسوس محل اختفای اعضای این باند در حالیکه آنها قصد داشتند با استفاده از یک دستگاه خودرو پژو پارس از منزل خارج شوند، هر پنج عضو این باند که متشکل از سه مرد و دو زن بودند را دستگیر کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان کرج اظهارداشت: افراد دستگیر شده که با تغییر چهره قصد داشتند به صورت مخفیانه زندگی و به جرائم خود ادامه دهند، پس از دستگیری در ابتدا منکر جرائم خود بودند اما پس از ارائه مستندات لازم، به جرائم ارتکابی خود اعتراف کردند.



خیرخواهان با اشاره به اینکه از مخفیگاه این افراد تعداد دو قبضه قمه ، تعداد زیادی شاه کلید ، چند عدد کلید گاو صندوق و مقداری مواد روانگردان از نوع شیشه کشف شد، افزود: با بررسی سوابق متهمان و بازجویی های به عمل آمده آنها تاکنون به سرقت یک دستگاه خودرو سمند ال ایکس و یک دستگاه خودرو پژو پارس از شهرستان شهریار و همچنین اخاذی از دو نفر که به بهانه مسافر آنها را سوار و سپس با استفاده از تهدید چاقو و قمه مبلغ 165 هزار تومان از آنها زورگیری کرده اند، اعتراف کردند.



متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و مشخص شدن سایر جرائم ارتکابی تحویل مراجع قضایی شدند.