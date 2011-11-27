میزان بارش در استان اصفهان سه برابر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش یکشنبه ظهر در کارگروه کاهش آلودگی هوا با بیان اینکه در شهر اصفهان تاکنون 87 میلی‌متر بارندگی ثبت شده اظهار داشت: این بارش‌ها در حالی است که میزان بارندگی در سال گذشته همین زمان سه میلی‌متر ثبت شده است.

وی به میزان بارشهای اخیر در سطح استان اشاره کرد و افزود: شهرهای داران 132 میلی‌متر، اردستان 45 میلی‌متر، شهرضا 82 میلی‌متر، کاشان 54 میلی‌متر، گلپایگان80 میلی‌متر، نایین 32 میلی‌متر و فریدون‌شهر 204 میلی‌متر گزارش شده است که شهر فریدون‌شهر از تمام شهرها بیشتر بارش داشته است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به آمار هواشناسی تصریح کرد: در کوهرنگ 380 میلی‌متر بارندگی و در ارتفاعات 50 میلی‌متر برف گزارش شده است.

وی به افزایش 27 برابری بارش باران در شهر اصفهان نسبت به ثبت سه میلی‌متری گذشته اشاره کرد و از ورود یک جبهه بارشی در روز چهارشنبه از سوی جنوب شرق استان خبر داد.

شیشه‌فروش تاکید کرد: بارشهای اخیر مشکل خشکسالی استان را حل نمی‌کند و همچنان اثرات خشکسالی به قوت خود باقی است.

وی با بیان اینکه 22 جلسه آلودگی هوا در طول سال گذشته برگزار شد، اظهار کرد: ستاد مدیرتی بحران دو کار مهم را در این باره از سال گذشته آغاز کرد که یکی زوج و فرد کردن تردد خودروها و دیگری تعطیلی دو روزه در بحران شدید آلودگی هوا بارزترین آنها است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با بیان اینکه تصمیمات مختلفی برای بخش‌های مرتبط با آلودگی هوا گرفته شد، افزود: این تصمیمات منجر به دستورالعمل کاهش آلودگی هوا و مقابله با آن شد.

وی با توجه به گزارش‌های اخیر بارش هواشناسی، تصریح کرد: امسال بارندگی‌ها در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 برابر افرایش پیدا کرده است.

وی بیان داشت: میزان بارش نسبت به میانگین بلندمدت سه برابر افزایش داشته است.