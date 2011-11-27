ایجاد مدارس شبانه روزی یکی از نیازهای عشایر فراشبند است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی میرزایی عصر یکشنبه در جمع عشایر شهرستان فراشبند گفت: بخش اعظمی از مردم این شهرستان را عشایر تشکیل می دهند وبرنامه ریزیهای ما در این منطقه نیز بر اساس درخواستها ورفع مشکلات آنان است.

وی ادامه داد: این شهرستان از پتانسیل بالایی در بخشهای مختلف برخودار است که متاسفانه با وجود فعالیتهای دولت طی چند سال اخیر عشایر منطقه همچنان با مشکلاتی مواجه هستند.

سرپرست فرمانداری شهرستان فراشبند در ادامه سخنان خود بیان اینکه استقرار پاسگاه انتظامی یکی از نیاز های عشایر به شمارمی رود، تصریح کرد: بحث تامین امنیت عشایر از جمله اولویتها به حساب می آید که با ایجاد پاسگاه انتظامی تامین خواهد شد.

میرزایی با اشاره به برخی از مشکلات عشایر منطقه افزود: با وجود آنکه طی سالهای گذشته پروژه دژگاه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان در این منطقه اجرایی شد اما احداث سد سلمان فارسی باعث نیمه کاره ماندن وبلا استفاده بودن این پروژه شده است.

وی ادامه داد: بیش از 20 هزار نفر عشایر در این منطقه مستقر هستند و تا قبل از خشکسالی 480 هزار راس دام داشتند که با وقوع خشکسالی این رقم به نصف کاهش پیدا کرده است.

سرپرست فرمانداری شهرستان فراشبند با اشاره به اینکه تعدادی از دانش آموزان عشایر در چادر به تحصیل مشغول هستند، لزوم تامین کانکس ویژه کلاس درس برای ساماندهی این دانش آموزان را یادآور شد وگفت: از دیگرمشکلات عشایر تامین تسهیلات ارزان قیمت با ضمانت زنجیره ای است.