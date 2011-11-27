شهریار رتبه عالی را در اجرای پروژه مهر کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه مهر سالانه به صورت هماهنگ در تمامی شهرستانها و استانهای کشور اجرا می شود که طی آن ادارات آموزش و پرورش برنامه های مختلفی را اجرا می کنند.

در این زمینه پروژه مهر در شهرستانهای استان تهران نیز برگزار شد و ادارات شهرستانی به انجام اقداماتی از جمله ثبت نام دانش آموزان، برگزاری مراسم بازگشایی مدارس، سازماندهی نیروی انسانی و برگزاری جشن شکوفه ها پرداختند.

طبق ارزیابی و بررسی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، از میان شهرستانهای استان، شهریار توانست در اجرای پروژه مهر رتبه عالی را بین مناطق 19 گانه به دست آورد.