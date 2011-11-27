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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۲

بین شهرستانهای استان تهران/

شهریار رتبه عالی را در اجرای پروژه مهر کسب کرد

شهریار رتبه عالی را در اجرای پروژه مهر کسب کرد

شهریار - خبرگزاری مهر: طبق اعلام اداره آموزش و پرورش شهریار، این شهرستان توانست بین شهرستانهای استان تهران رتبه عالی را در پروژه مهر کسب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه مهر سالانه به صورت هماهنگ در تمامی شهرستانها و استانهای کشور اجرا می شود که طی آن ادارات آموزش و پرورش برنامه های مختلفی را اجرا می کنند.
 
در این زمینه پروژه مهر در شهرستانهای استان تهران نیز برگزار شد و ادارات شهرستانی به انجام اقداماتی از جمله ثبت نام دانش آموزان، برگزاری مراسم بازگشایی مدارس، سازماندهی نیروی انسانی و برگزاری جشن شکوفه ها پرداختند.
 
طبق ارزیابی و بررسی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، از میان شهرستانهای استان، شهریار توانست در اجرای پروژه مهر رتبه عالی را بین مناطق 19 گانه به دست آورد.
کد مطلب 1471152

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