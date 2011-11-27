جشنواره قرآنی خانواده های کارکنان نیروی انتظامی پارس آباد خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه این جشنواره که عصر یکشنبه برگزار شد، در رشته ترتیل پیمان محمدی و فاطمه علیزاده به ترتیب اول و دوم شدند و در رشته اذان حجت قبادی و در رشته قرائت حجت ناصری به عناوین اوب دست یافتند.

رئیس عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی پارس آباد مغان در این جشنواره طی سخنانی اظهار داشت: انس و الفت با قرآن کریم انسان را از ارتکاب به گناه باز می دارد.

حجت الاسلام عظیم اسدی افزود: گسترش فرهنگ قرآنی و ترویج آن در محافل، مجالس و مراکز قرآنی موجب سلامت جامعه و پیشگیری از بروز ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی می شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را تجلیل از قرآن، حاملان، عاملان و حافظان قرآن اعلام کرد و از نیروهای انتظامی خواست در کنار اجرای قانون، با انس گرفتن از قرآن و معنویت جهت خدمت به مردم و برقراری امنیت در جامعه تلاش کنند.

در ادامه رئیس تبلیغات اسلامی پارس آباد نیز با اشاره به عظمت قرآن و فضیلت تلاوت و انس با قرآن ابراز داشت: قرآن با سایر کتب فرق دارد و آموختن یکی از تفاوتهای آن با سایر کتب است.

حجت الاسلام حسن باقری تصریح کرد: سایر کتب را از هر کس می شود آموخت و از هرکس که بیاموزیم تاثیر خودش را دارد اما قرآن کتابی است الهی و معنوی و باید تنها از خود آن آموزه ها را آموخت.

وی عنوان کرد: اگر بخواهیم قرآن بر روح و روان ما تاثیر معنوی خودش را بگذارد باید قرآن را از اهلش بیاموزیم زیرا این کتاب را جز انسانهای طاهر و پاکیزه نمی توانند درک کنند.

در پایان این مراسم از 25 نفر از پرسنل نیروی انتظامی با اهدا جوایز و لوح یادبود قدردانی شد.