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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۷

با معرفی نفرات برتر/

جشنواره قرآنی خانواده های کارکنان نیروی انتظامی پارس آباد خاتمه یافت

جشنواره قرآنی خانواده های کارکنان نیروی انتظامی پارس آباد خاتمه یافت

پارس آباد - خبرگزاری مهر: اولین جشنواره بزرگ قرآنی خانواده های کارکنان نیروی انتظامی پارس آباد با معرفی نفرات برتر در هر بخش خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه این جشنواره که عصر یکشنبه برگزار شد، در رشته ترتیل پیمان محمدی و فاطمه علیزاده به ترتیب اول و دوم شدند و در رشته اذان حجت قبادی و در رشته قرائت حجت ناصری به عناوین اوب دست یافتند.

رئیس عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی پارس آباد مغان در این جشنواره طی سخنانی اظهار داشت: انس و الفت با قرآن کریم انسان را از ارتکاب به گناه باز می دارد.

حجت الاسلام عظیم اسدی افزود: گسترش فرهنگ قرآنی و ترویج آن در محافل، مجالس و مراکز قرآنی موجب سلامت جامعه و پیشگیری از بروز ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی می شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را تجلیل از قرآن، حاملان، عاملان و حافظان قرآن اعلام کرد و از نیروهای انتظامی خواست در کنار اجرای قانون، با انس گرفتن از قرآن و معنویت جهت خدمت به مردم و برقراری امنیت در جامعه تلاش کنند.

در ادامه رئیس تبلیغات اسلامی پارس آباد نیز با اشاره به عظمت قرآن و فضیلت تلاوت و انس با قرآن ابراز داشت: قرآن با سایر کتب فرق دارد و آموختن یکی از تفاوتهای آن با سایر کتب است.

حجت الاسلام حسن باقری تصریح کرد: سایر کتب را از هر کس می شود آموخت و از هرکس که بیاموزیم تاثیر خودش را دارد اما قرآن کتابی است الهی و معنوی و باید تنها از خود آن آموزه ها را آموخت.

وی عنوان کرد: اگر بخواهیم قرآن بر روح و روان ما تاثیر معنوی خودش را بگذارد باید قرآن را از اهلش بیاموزیم زیرا این کتاب را جز انسانهای طاهر و پاکیزه نمی توانند درک کنند.

در پایان این مراسم از 25 نفر از پرسنل نیروی انتظامی با اهدا جوایز و لوح یادبود قدردانی شد. 

کد مطلب 1471153

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