تغییر ضرایب دروس تخصصی در کنکور دکتری/ تاثیر 20 درصدی معدل

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین تغییر آزمون‌ دکتری‌ سال 91 نسبت به دوره گذشته تغییر ضرایب، افزایش رشته ها و افزایش منابع امتحانی است. در این آزمون علاوه بر مواد عمومی آزمون (زبان و استعداد تحصیلی)، مجموعه‌ای از دروس تخصصی از دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده است.

آزمون در 278 رشته

آزمون دکتری سال 91 برای حدود 278 رشته با 1550 ماده امتحانی برگزار خواهد شد که فهرست آنها برای تمامی رشته‌ها به همراه رشته‌های مرتبط منتشر شده است. این در حالی است که در آزمون سال گذشته 109 کد برای رشته های امتحانی اعلام شده بود.

هدف از آزمون دکتری (Ph.D) سال 1391 بصورت نیمه‌متمرکز عدالت آموزشی و فرصت برابر برای متقاضیان ورود به دوره دکتری و سنجش علمی داوطلبان ورود به دوره دکتری براساس دروس اختصاصی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اعلام شده است.

گروه های آزمایشی 9 گانه

گروه آزمایشی‌ این دوره از آزمون به ‌گروه‌های‌ 9 ‌گانه، علوم‌ انسانی، علوم‌ پایه، فنی‌ و مهندسی‌، کشاورزی، هنر، علوم‌ پزشکی، دامپزشکی، زبان و تربیت بدنی تقسیم‌ شده است. هر داوطلب‌ بر اساس‌ میزان‌ علاقه‌مندی‌ خود به‌ رشته‌ یا رشته‌های‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی، می‌تواند حداکثر در یک کدرشته‌ امتحانی از یک گروه آزمایشی‌ ثبت‌نام‌ و در آزمون مربوط شرکت کند و در پایان ثبت نام کد رهگیری 14 رقمی (تلفیقی از اعداد و حروف) دریافت می کند که لازم است تا پایان اعلام نتایج نزد خود نگهداری کند.

سهمیه ها

کلیه قوانین ومصوبات مربوط به اعمال سهمیه‌های مختلف کماکان همانند گذشته به قوت خود باقی است و گزینش داوطلبان واجد شرایط براساس مصوبات مربوطه صورت می‌گیرد ولی شرکت کلیه داوطلبان در آزمون نیمه متمرکز دکتری (Ph.D) سال 1391 الزامی است . براساس مقرارت و مصوبات مربوطه 20 درصد از ظرفیت پذیرش به ایثارگران انقلاب اسلامی، به شرط کسب حدنصاب نمره علمی اختصاص دارد.

سطح سئوالات از دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

سطح‌ سؤالات‌ امتحانات‌ اختصاصی‌ حسب‌ مورد در حد دانش‌ و تجربیات‌ فارغ‌التحصیل‌ دوره‌ کارشناسی‌ و کارشناسی ارشد در هر رشته، مطابق‌ فهرست‌ برنامه‌های‌ مصوب‌ شورای‌ عالی‌ برنامه‌ریزی‌ صورت می‌گیرد.

تغییرات ضرایب دروس اختصاصی

در اولین دوره آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 90، ضرایب همه دروس یکسان بود. اما در این دوره ضرایب به صورت متفاوت محاسبه می شود. ضرایب مواد امتحانی شامل زبان انگلیسی به عنوان یک ماده آزمونی ضریب 2، استعداد تحصیلی به عنوان یک ماده آزمونی ضریب 1 و دروس تخصصی به عنوان یک ماده آزمونی ضریب 4 است.

نحوه معرفی داوطلب به مرحله شفاهی

معرفی اولیه داوطلب به صورت چند برابر، بر اساس 80 درصد نمره کل آزمون و 20 درصد معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد (معدل‌ها تراز می‌شود) و سهمیه داوطلب صورت خواهد گرفت. پذیرش نهایی از بین داوطلبانِ پذیرفته شده مرحله اولِ معرفی شده به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش بر اساس نمرات ارسالی دانشگاه‌ها و آزمون کتبی (درصد تاثیر گذاری هر کدام متعاقباٌ اعلام می شود)، اولویت کد رشته محلهای انتخابی داوطلب و ظرفیت اعلام شده، صورت خواهد گرفت.

20 درصد ظرفیت در هر رشته ‌محل ‌به ‌رزمندگان واجد شرایط که حدنصاب ‌نمره‌ علمی ‌لازم را احراز کرده‌ باشند، اختصاص‌ می‌یابد. همچنین بر اساس مصوبات معاونت آموزشی وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری، 30 درصد از ظرفیت پذیرش دانشجو به شرط کسب 80 درصد نمره آخرین فرد قبولی در سهمیه آزاد به مربیان رسمی و رسمی آزمایشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است که پذیرش دانشجوی آنها از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور صورت می پذیرد.

زمان بندی و هزینه ثبت نام در آزمون

ثبت نام آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) سال 1391 صرفاً به صورت اینترنتی است و از روز یکشنبه 25 دی ماه 90 آغاز می شود و در روز یکشنبه 2 بهمن ماه پایان‌ می‌پذیرد. کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی‌ ثبت نام که دارای شرایط عمومی و اختصاصی باشند، می‌توانند در آزمون مذکور ثبت‌نام و شرکت کنند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره 1) در مدت زمان ثبت نام بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان باید مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت‌نام را آماده کنند.

هزینه ثبت‌نام 232 هزار و 500 ریال معادل 23 هزار و 250 تومان است که باید به صورت اینترنتی پرداخت شود. داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به سایت سازمان و پرداخت مبلغ اعلام شده به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون یک کدرشته امتحانی، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

آزمون‌ ورودی‌ دوره‌ دکتری (Ph.D) سال‌ 1391 بر اساس‌ برنامه‌ زمانی‌ پیش‌بینی‌ شده‌، در صبح و بعداز ظهر روز جمعه 25 فروردین ماه سال 91 برگزار خواهد شد.