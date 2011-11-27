ستاد مدیریت بحران متولی اطلاع رسانی وضعیت راه های اردبیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسلامی عصر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات عملیات برف روبی گردنه و جاده خلخال – اسالم اظهار داشت: با هدف اطلاع رسانی دقیق و صحیح، آخرین وضعیت راههای این استان از این پس از طریق مدیریت بحران استانداری در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

وی افزود: برای اطلاع صحیح مردم از هرگونه حوادث احتمالی ناشی از حرکت بی اطلاع خودروها به سمت گردنه های صعب العبور آخرین وضعیت جاده های استان با هماهنگی مسئولان ذیربط هر دو استان اردبیل و گیلان و با تایید مدیریت بحران استانداری این استان اعلام خواهد شد.

از مجموع مسیر 70 کیلومتری خلخال به اسالم، 20 کیلومتر آن در حوزه استحفاظی استان اردبیل و 50 کیلومتر آن در حوزه استحفاظی استان گیلان و اداره راه و ترابری شهرستان تالش قرار دارد.

این مسیر جزو گردنه ها و محورهای سخت گذر و برفگیر استان اردبیل بوده و تردد در آن در فصل زمستان تنها با استفاده از زنجیر چرخ امکان پذیر است.

در اکثر مواقع و به هنگام بارش برف احتمال سقوط بهمن در طول مسیر 70 کیلومتری خلخال اسالم به شدت افزایش می یابد.

اسلامی همچنین با اشاره به بارش برف سنگین در طول جاده خلخال به اسالم طی دو روز اخیر ابراز داشت: با وجود این بارش، هم اکنون تمامی مسیر با تلاش راهداران هر دو حوزه اردبیل و خلخال برف روبی و نمک پاشی شده و باز است.

وی عنوان کرد: در عین حال با ادامه بارش و احتمال وزش باد و شروع کولاک در روزهای آینده، باید تدابیر لازم برای هدایت صحیح مسافرین در این مسیر اندیشیده شود.