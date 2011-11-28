القای احساسات شهدای کربلا وظیفه هنرمندان است /برپایی اولین نمایشگاه نقاشی روی شیشه در کرج

بهزاد نقاش در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان احساسات شهدای واقعه عاشورا و القا آن به مخاطب و تلاش در اثر گذاری این واقعه عظیم تاریخی در بطن جامعه را وظیفه همه هنرمندان دانست و گفت: یکی با قلم نقاشی، یکی با خطاطی و دیگری با شعر و داستان باید سعی در بیان حقایق نهفته در عاشورا کند و القای احساسات فقط و فقط با هنر میسر خواهد بود.

وی قدمت هنر نقاشی پشت شیشه را مربوط به دوران زند و قاجار دانست و افزود: این هنر از اروپا وارد ایران شده و اروپائیان در قدیم تمثالی از حضرت مسیح را به سبب محافظت از کاروانهای خود در جلو کاروان حمل می کردند که بعدها این هنر وارد ایران شده و تمثال های تعزیه بر روی پارچه و به دنبال آن شیشه نقاشی شد.

نقاش، استفاده از شیشه را به دلیل جلای زیاد و ماندگاری اثر بسیار مفید دانست و گفت: شیشه به دلیل شفافیت بالا نیاز به استفاده از جلا را از بین می برد و ماندگاری اثر با کیفیت اولیه را همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به ایام محرم، آثار ارایه شده در نمایشگاه کرج را 18 تابلو با مضمون عاشورا معرفی کرد و گفت: در این آثار سعی در بیان احساسات شهدای کربلا داشتم و در پاسخ به سوال خیلی ها که می پرسند چرا صورت ائمه معصومین را به تصویر کشیدی باید بگویم، اگر مخاطب صورت حضرت علی اکیر در هنگام شهادت را نبیند از کجا بفهمد ایشان در هنگام شهادت چه قدر خوشنود و راضی بوده اند؟

نقاش افزود: آنجه در نقاشی بیانگر احساس است صورت و دیگر اجزای آن است و اگر قرار باشد تنها هاله ای از نور قرار داد فقط کمیت را بیان کرده ایم و با اشاره به سنت پرده خوانی و تعزیه خوانی گفت: در آئین پرده خوانی ایرادی در به تصویر کشیدن چهره ائمه وجود ندارد و این آئین از گذشته تا کنون به همین منوال بوده است.

نمایشگاه نقاشی بر روی شیشه با مضمون عاشورا در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از 6 ام آذر ماه به مدت 10 روز برپا و بازدید برای عموم آزاد است.