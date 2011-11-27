هشدار درباره دام خطرناک آل خلیفه/لزوم هوشیاری در برابر کمیته فرمایشی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار از ادامه سرکوب مردم و هتک حرمت مقدسات در بحرین از سوی رژیم آل خلیفه خبر داد.



در حالی که تجاوزات و اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه مردم و نهادهای دینی و حتی مراسم بزرگداشت شهداء ادامه دارد، شیخ حمد بن عیسی شاه بحرین در اقدامی فرمایشی دستور داده است کمیته ای به اصطلاح ملی برای بررسی اجرای توصیه های کمیته فرمایشی حقیقت یاب درباره وضعیت حقوق بشر در بحرین تشکیل شود.

این در حالی است که نیروهای امنیتی رژیم بحرین همچنان به حملات خود به محافل عزاداری مردم به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم الحرام و ایام شهادت سالار شهیدان جهان حضرت امام حسین(ع)، در مناطق مختلف ادامه می دهند.

کمیته بسیونی دامی برای مردم بحرین



خبر دیگر اینکه مکی احمد ابوتاکی پدر شهید محمود ابوتاکی از شهدای انقلاب بحرین، کمیته حقیقت یاب حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین را،که بسیونی ریاست آن را برعهده دارد، دامی برای شناسایی و دستگیری انقلابیون عنوان کرد.



مکی احمد ابوتاکی، پدر محمود ابوتاکی از شهدای بحرینی که 17 فوریه سال گذشته میلادی و سه روز پس از شروع انقلاب بحرین به شهادت رسید، روز یکشنبه در گفتگو با العالم، گزارش بسیونی را دامی از سوی رژیم بحرین برای شناسایی و دستگیری شاهدان عینی در حوادث انقلاب عنوان کرد.

وی تصریح کرد: من یکی از افرادی بودم که با کمیته "بسیونی" دیدار کردم. آنها از من خواستند که دلایلی را مبنی بر شهادت پسرم در جریان حمله نیروهای امنیتی رژیم به تظاهرات انقلابیون در میدان اللؤلؤه در روز 17 فوریه ارایه کنم که البته هدف آنها از این کار معرفی شاهدان و دستگیری و محاکمه آنها بود.



ابوتاکی با اشاره به دستگیری علی الطویل و صدور حکم اعدام برای وی به علت شهادت درباره کشته شدن احمد فرحان توسط یک بالگرد آپاچی گفت: هدف کمیسیون بسیونی منحرف کردن افکار عمومی از واقعیتهای بحرین است.



وی افزود: حتی پس از اعلام گزارش بسیونی سرکوب مداوم و روزانه مردم از سوی نیروهای رژیم آل خلیفه همچنان ادامه دارد.



ابوتاکی درباره اظهارات حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در خصوص پیگرد عاملان نقض حقوق مردم گفت : این سخنان وعده های دروغینی بیش نیست و برای فریب افکار عمومی مطرح شده است.﻿



خاطر نشان می شود شریف بسیونی رئیس کمیته فرمایشی به اصطلاح مستقل حقیقت یاب بحرین با طرح ادعای بی اساس علیه مخالفان آل خلیفه مبنی بر دریافت کمک از ایران مدعی شده بود : دلیل و توجیهی برای انقلاب در بحرین وجود ندارد.



بسیونی مشارکت نیروهای موسوم به سپرجزیره(نیروهای سعودی و متحدان) در سرکوب اعتراضات مردم بحرین را منکر شد و ادعا کرد این کمیته در تاریخ عربی و اسلامی یا تمام جهان یک حادثه تاریخی است و ما تحت فشار حکومت بحرین قرار نداشتیم و حتی در شب هم وارد زندانها و بیمارستانها می شدیم و اطلاعاتی را که می خواستیم جمع آوری می کردیم.



بسیونی در ادامه پرونده سازی رژیم آل خلیفه علیه اکثریت یعنی شیعیان مدعی شد برخی گروههای که در میدان اللولوء یا در دانشگاه تظاهرات می کردند، به اهل سنت حمله می کردند و کسانی که چهار تبعه آسیایی را کشتند از شیعیان بودند.