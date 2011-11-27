کاهش جمعیت شهرستان نیر آسیب شناسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: مسئولان استان باید کاهش جمعیت شهرستان تاریخی نیر را از 85 هزار به 24 هزار نفر را آسیب شناسی کنند.

وی با بیان اینکه در این صورت بسیاری از واقعیتها و نیازهای این منطقه مشخص و برجسته خواهد شد، اضافه کرد: باید این شهرستان تاریخی را در مدخل ورودی استان اردبیل احیا کنیم.

فرماندار نیر فقر تاریخی و بی توجهی به اساسی ترین نیازهای شهرستان را از عوامل عقب افتادگی و دلسردی مردم دانست و افزود: به علت عدم توجه مسئولان گذشته به این امر مهاجرت شدید در شهرستان به وجود آمده که این فرآیند تاثیر منفی در توسعه منطقه داشته است.

وی عدم تحقق مجتمعهای آبدرمانی، احیا دانشگاه تربیت معلم، احداث کارخانجات مادر، عمران شهری، استفاده از نیروهای کارآمد بومی در بدنه اداری، محرومیت زدایی و حل معضل چندین ساله جاده ارتباطی کورائیم به اردبیل را ازجمله مهمترین مشکلات این شهروندان برشمرد.

عباداللهی خطاب به مسئولان استان یادآور شد: برای توسعه این منطقه باید در بخش گردشگری و توسعه مراکز آموزش عالی و ترمیم جمعیت آن با هدایت سرریز جمعیت استان به شهرستان برنامه ریزیهای لازم صورت گیرد.

هیئت پیگیری مطالبات مردمی در نیر تشکیل می شود



وی همچنین از تشکیل هیئت پیگیری مطالبات مردمی در این شهرستان خبر داد و متذکر شد: این هیئت ضمن پیگیری مستمر مصوبات و مطالبات شهرستان، وضعیت نیر را در تمام زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر سال بررسی و میزان تحقق خواسته ها و مطالبات را برآورد خواهند کرد.



این مسئول چشم اندازهای نیر را در آینده نه چندان دور متحول، پویا و توسعه یافته ارزیابی کرد و ابراز داشت: این شهرستان از حیث آثار تاریخی، آبهای گرم و سرد معدنی، عبور جاده ترانزیتی و بین المللی از مرکز شهر، همجواری با مرکز استان و شهرهای استان آذربایجان شرقی و واقع شدن در دامنه سبلان شاخصه های منحصر به فرد و متفاوتی دارد که باید در راستای توسعه بهره برداری کرد.



وی در عین حال با ابراز انتقاد از دلسردی و عدم ورود نخبگان و معتمدین منطقه به مشکلات، نارساییها و تهدیدات شهرستان از این افراد خواست مسئولان را در جهت دستیابی به توسعه و عمران و آبادانی یاری کنند.



عباداللهی با اشاره به انتخابات مجلس در روزهای پایانی سال عنوان کرد: کارکنان دولتی شاغل در این شهرستان حق ورود به تبلیغات و اظهار نظر در له و یا علیه هیچیک از نامزدهای احتمالی و قطعی را ندارند و باید در چهارچوب سیاستهای کلان نظام به انتخابات سالم با مشارکت حداکثری بپردازند.