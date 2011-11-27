مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی در شیراز منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر آموزش مداوم پزشکی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت: رشد،‌ توسعه و پیشرفت جوامع امروزی در گرو رشد و تعالی علمی کشورهاست. انتقال یافته های علمی، انجام تحقیقات و مبادله اطلاعات بین دانشگاه ها، عامل تعیین کننده ای دررشد و اعتلای علمی، فرهنگی و زمینه ساز خوکفایی است.

دکتر مجید رضا فرخی افزود: یادگیری الکترونیکی در جهان به ویژه در عرصه آموزش عالی و توسعه مداوم نیروی انسانی به سرعت در حال افزایش و غلبه برروشهای آموزش حضوری و سنتی هستند در ایران نیز این اقبال به طور چشمگیر در سطح آموزش عالی مشاهده می شود.

وی اظهار داشت: در راستای تحقق نقشه جامع علمی کشور از ابتدای سال 89 فصلنامه مدیا " مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی " برای اولین بار درایران به طورپیوسته توسط قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حال انتشار است.

مدیر آموزش مداوم پزشکی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد : این مجله به منظور ارتقای ‌سطح دانش، آگاهی و توسعه کیفیت یادگیری الکترونیکی، به اشتراک گذاردن یافته های علمی دراین حوزه در دانشگاه ها بخصوص دانشگاه های علوم پزشکی و ارائه آخرین نوآوری ها منتشر می شود.

وی گفت: با توجه به اهمیت درج مقالات علمی در این فصلنامه طبق نظر هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مقالات چاپ شده درفصلنامه مدیا دو امتیاز پژوهشی تعلق می گیرد.