مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی در شیراز منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر آموزش مداوم پزشکی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت: رشد، توسعه و پیشرفت جوامع امروزی در گرو رشد و تعالی علمی کشورهاست. انتقال یافته های علمی، انجام تحقیقات و مبادله اطلاعات بین دانشگاه ها، عامل تعیین کننده ای دررشد و اعتلای علمی، فرهنگی و زمینه ساز خوکفایی است.
دکتر مجید رضا فرخی افزود: یادگیری الکترونیکی در جهان به ویژه در عرصه آموزش عالی و توسعه مداوم نیروی انسانی به سرعت در حال افزایش و غلبه برروشهای آموزش حضوری و سنتی هستند در ایران نیز این اقبال به طور چشمگیر در سطح آموزش عالی مشاهده می شود.
وی اظهار داشت: در راستای تحقق نقشه جامع علمی کشور از ابتدای سال 89 فصلنامه مدیا " مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی " برای اولین بار درایران به طورپیوسته توسط قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حال انتشار است.
مدیر آموزش مداوم پزشکی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد : این مجله به منظور ارتقای سطح دانش، آگاهی و توسعه کیفیت یادگیری الکترونیکی، به اشتراک گذاردن یافته های علمی دراین حوزه در دانشگاه ها بخصوص دانشگاه های علوم پزشکی و ارائه آخرین نوآوری ها منتشر می شود.
وی گفت: با توجه به اهمیت درج مقالات علمی در این فصلنامه طبق نظر هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مقالات چاپ شده درفصلنامه مدیا دو امتیاز پژوهشی تعلق می گیرد.
دکتر فرخی افزود: بر این اساس قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی شیراز از تمامی پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و محققان دعوت می کند که مقالات خود را در ارتباط با آموزش و یادگیری بطور اعم و یادگیری الکترونیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم پزشکی به طور اخص برای چاپ در نشریه مدیا به نشانیmedia@ceel.sums.ac.ir ارسال کنند.
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