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۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۳۸

عشق و محبت از منظر فیلسوفان/

محبت به همنوع مقدمه عشق به خداوند است

محبت به همنوع مقدمه عشق به خداوند است

استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا با اشاره به اینکه کسی که نسبت به سایر انسانها دارای احساس محبت و عشق نباشد چگونه می‌تواند ارتباط نزدیک با خداوند داشته باشد، گفت: احساس عشق و محبت به سایر انسانها از فرامین خداوند در ادیان گوناگون است.

دکتر جان لچز استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا در مورد ویژگیهای عشق و محبت نسبت به خالق و انسانها به خبرنگار مهر گفت: عشق ویژگی و احساسی است که معمولاً با واژگان و کلمات قابل تبیین نیست.

وی افزود: اما به هر حال عشق از موضوعات اساسی ادبیات و فلسفه و برخی حوزه‌های علوم انسانی است.

مؤلف "ارتباط فلسفه با زندگی" تأکید کرد: عشق دارای مراتب گوناگون و مختلفی است. به عبارت دیگر با اینکه صحبت از یک لفظ می‌شود ولی انواعی را برای عشق باید برشمرد. ما از عشق به فرزندان، عشق به همسر، عشق به دوست و عشق به خدا و غیره نام می‌بریم.

این استاد فلسفه یادآور شد: هر کدام از این انواع عشق دارای مؤلفه‌ها و ویژگیهایی هستند که آنها را از یکدیگر متمایز می‌‎سازد. باید توجه داشت تا زمانی که نتوانیم دیگر انسانها را دوست داشته باشیم و به آنها عشق بورزیم نمی‌توانیم از عشق الهی سخن بگوییم.

وی تأکید کرد: به عبارت دیگر ما چگونه می‌توانیم درکی از عشق الهی داشته باشیم در حالی که نشانی از عشق و محبت به سایر انسانها و همنوعان در خود نداشته باشیم.

مؤلف "ذهن و فلسفه" در پایان تصریح کرد: کسی که نسبت به سایر انسانها دارای احساس محبت و عشق نباشد چگونه می‌تواند ارتباط نزدیک با خداوند داشته باشد. این احساس عشق و محبت به سایر انسانها از فرامین خداوند در ادیان گوناگون است.

کد مطلب 1471182

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