محبت به همنوع مقدمه عشق به خداوند است

دکتر جان لچز استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا در مورد ویژگیهای عشق و محبت نسبت به خالق و انسانها به خبرنگار مهر گفت: عشق ویژگی و احساسی است که معمولاً با واژگان و کلمات قابل تبیین نیست.

وی افزود: اما به هر حال عشق از موضوعات اساسی ادبیات و فلسفه و برخی حوزه‌های علوم انسانی است.

مؤلف "ارتباط فلسفه با زندگی" تأکید کرد: عشق دارای مراتب گوناگون و مختلفی است. به عبارت دیگر با اینکه صحبت از یک لفظ می‌شود ولی انواعی را برای عشق باید برشمرد. ما از عشق به فرزندان، عشق به همسر، عشق به دوست و عشق به خدا و غیره نام می‌بریم.

این استاد فلسفه یادآور شد: هر کدام از این انواع عشق دارای مؤلفه‌ها و ویژگیهایی هستند که آنها را از یکدیگر متمایز می‌‎سازد. باید توجه داشت تا زمانی که نتوانیم دیگر انسانها را دوست داشته باشیم و به آنها عشق بورزیم نمی‌توانیم از عشق الهی سخن بگوییم.

وی تأکید کرد: به عبارت دیگر ما چگونه می‌توانیم درکی از عشق الهی داشته باشیم در حالی که نشانی از عشق و محبت به سایر انسانها و همنوعان در خود نداشته باشیم.

مؤلف "ذهن و فلسفه" در پایان تصریح کرد: کسی که نسبت به سایر انسانها دارای احساس محبت و عشق نباشد چگونه می‌تواند ارتباط نزدیک با خداوند داشته باشد. این احساس عشق و محبت به سایر انسانها از فرامین خداوند در ادیان گوناگون است.