نوجوانان قدس موفق به کسب مقامهای برتر جشنواره بین المللی رضوی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین المللی رضوی سالانه در بخشهای مختلف علمی، فرهنگی، هنری و ... در تمامی رده های سنی برگزار می شود که علاقه مندان از سراسر دنیا با آماده سازی و ارسال مطالب خود در این جشنواره شرکت می کنند.

در این زمینه جوانان و نوجوانان شهرستان قدس نیز با ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره، به رقابت با دیگر شرکت کنندگان در بخش های مختلف پرداختند.

نوجوانان شهرستان قدس در بخش مقاله نویسی با عنوان "کبوتران حرم" در جشنواره مذکور شرکت کردند و در پایان جشنواره، در گروه پسران نوجوان "علی زارع زاده" و "رامین ندیمی" و در بخش دختران "سارا حسن لو"، "الهام عیوضی" و "هاجر زارع زاده" موفق به کسب مقامهای برتر این بخش شدند.