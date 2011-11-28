به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از سوی مرکز اخلاق ادموند سافرای دانشگاه هاروارد برگزار میشود.
ملیسا لین استاد سیاست در دانشگاه پرینستون است و در این نشست به بررسی این موضوع میپردازد که چه زمانی متخصصان و کارشناسان غیر قطعی سخن میگویند.
وی بر این اساس به بررسی معرفت علمی و اخلاق قضاوت دموکراتیک میپردازد.
نشستهای اخلاق مرکز اخلاق ادموند سافرا از نشستهای مهم در حوزه اخلاق به شمار میروند. استادان بین المللی و برجسته در این نشستها به بررسی مسائل و مباحث اخلاقی چالش برانگیز میپردازند.
در واقع مسائل اخلاقی چالش برانگیز در زندگی روزمره در این نشستها مورد بررسی قرار میگیرند.
نظر شما