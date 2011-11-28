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۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۸

نشست "معرفت علمی و اخلاق قضاوت دموکراتیک" برگزار می‌شود

نشست "معرفت علمی و اخلاق قضاوت دموکراتیک" برگزار می‌شود

نشست "معرفت علمی و اخلاق قضاوت دموکراتیک" با سخنرانی ملیسا لین استاد دانشگاه پرینستون روز پنجشنبه 10 آذرماه در دانشگاه هاروارد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از سوی مرکز اخلاق ادموند سافرای دانشگاه هاروارد برگزار می‌شود.

ملیسا لین استاد سیاست در دانشگاه پرینستون است و در این نشست به بررسی این موضوع می‌پردازد که چه زمانی متخصصان و کارشناسان غیر قطعی سخن می‌گویند.

وی بر این اساس به بررسی معرفت علمی و اخلاق قضاوت دموکراتیک می‌پردازد.

نشستهای اخلاق مرکز اخلاق ادموند سافرا از نشستهای مهم در حوزه اخلاق به شمار می‌روند. استادان بین المللی و برجسته در این نشستها به بررسی مسائل و مباحث اخلاقی چالش برانگیز می‌پردازند.

در واقع مسائل اخلاقی چالش برانگیز در زندگی روزمره در این نشستها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کد مطلب 1471189

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