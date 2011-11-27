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۶ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۰۸

بازنشستگان صدا و سیمای مرکز اردبیل تجلیل شدند

بازنشستگان صدا و سیمای مرکز اردبیل تجلیل شدند

اردبیل - خبرگزاری مهر: همزمان با گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، 137 بازنشسته صدا و سیمای مرکز اردبیل طی مراسمی تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل شامگاه یکشنبه در این مراسم طی سخنانی با گرامیداشت هفته بسیج و تکریم بازنشستگان گفت: بازنشستگان ریشه های سازمان صدا و سیما هستند.

ابوالحسن صادقی جهانی بازنشستگان را سرمایه، پیشکسوت و الگو برای کارکنان کنونی این مرکز عنوان کرد و افزود: نباید همکاران بازنشسته ارتباط خود را با این سازمان قطع کنند.

وی اضافه کرد: بازنشستگی به معنای جدایی همکاران از سازمان نیست و بازنشستگان می توانند با ارائه نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود در توسعه کمی و کیفی برنامه ها و تولیدات مرکز تاثیرگذار باشند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل استفاده از تجربیات بازنشستگان را ضروری دانست و یادآور شد: برنامه سازان جوان این مرکز باید با ایجاد ارتباط تنگاتنگ از تجربیات و دانش آنها بهره کافی را برای ارتقای کیفی تولیدات ببرند.

وی همچنین با بیان اینکه بازنشستگی آغاز تفکر و شروعی دوباره است، ابراز امیدواری کرد که با ایجاد شرایط لازم توجه ویژه ای به بازنشستگان این مرکز صورت گیرد.

در پایان این مراسم با اهدای جوایزی از تمامی پیشکسوتان و بازنشستگان مرکز صدا و سیمای مرکز اردبیل تجلیل شد.
کد مطلب 1471193

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