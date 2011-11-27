فرهنگ بسیجی روح معنویت را در میادین ورزشی ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی صمدی در مراسم اهدای جوایز به تیمهای برتر، فرهنگ بسیج را موجب دمیده شدن روح معنویت در میادین ورزشی دانست.

وی گفت: توسعه ورزش همگانی و ایجاد زیرساختهای ورزش قهرمانی دو کارکرد مهم بسیج در عرصه فعالیتهای ورزشی است.

قائم مقام مرکز مازندران، بسیج را به عنوان ذخیره عظیم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: اشاعه فرهنگ بسیجی در عرصه ورزش با توجه به افزایش روزافزون ناهنجاریهای اجتماعی بسیار مؤثراست و می تواند جلوی ناهنجاریها و بزه های اجتماعی را بگیرد.

صمدی، ورزش را یکی از سرفصلهای مهم بسیج دانست و گفت: اهمیت ورزش برای آمادگی جسمانی و دفاعی بسیجیان لازم و ضروری است.

مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور رئیس بسیج ادارات کل استان، مدیر کارگزینی بسیج ادارات کل استان، مدیر روابط عمومی سپاه استان، فرمانده پایگاه بسیج حضرت رسول اکرم (ص) صدا وسیمای مازندران، معاونان و مدیران مرکز در سالن ورزشی صدا و سیمای مازندران انجام شد.

