هیئت مدیره تعاونی مسکن خبرنگاران گلستان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران استان با هدف انتخابات هیئت مدیره تعاونی مسکن خبرنگاران عصر یکشنبه در سالن شماره دو تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد و اعضای هیئت مدیره تعاونی مسکن خبرنگاران انتخاب شدند.

در این جلسه یحیی آذری، فاطمه اکبری، رستم جرجانی، اکبر پیرا و علیرضا نوری کجوریان به ترتیب به عنوان رئیس، نائب رئیس، خزانه دار، منشی و عضو اصلی هیئت مدیره تعاونی مسکن خبرنگاران استان گلستان انتخاب شدند.

همچنین پریسا سادات موسوی و منصوره مرتضایی به عنوان بازرس و موسوی به عنوان عضو علی البدل تعاونی مسکن خبرنگاران گلستان انتخاب شدند.

هیئت مدیره تعاونی در اولین دستور کار خود پیگیر مسکن مهر خبرنگاران استان است.

گلستان 300 خبرنگارو 27 نشریه روزنامه و هفته نامه دارد.