سرمایه گذاری در ساری دچار بلاتکلیفی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی فرح آبادی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر ساری افزود: تاکنون سه مورد سرمایه گذاری در شهرداری ساری مطرح و تصویب شده ولی هیچ نتیجه مثبتی نداشته است.

وی افزود: سرمایه گذاری در سه طرح شهربازی، طرح دریا و بهار نارنج با مشکلاتی مواجه شده که نمی توان هر سه سرمایه گذار را مقصر دانست و شهردار را بی تقصیر قلمداد کرد.

رضایی گفت: متاسفانه بستر سرمایه گذاری در شهرداری ساری فراهم نشده و سرمایه گذاران از کم لطفی مسئولان گله مند هستند.

عضو شورای اسلامی شهر ساری اظهار داشت: شورا و شهرداری ساری باید در این زمینه تکلیف خود را با سرمایه گذاران روشن کند که اگر خواهان سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار برای تسریع در عمران شهری هستیم باید جدی تر به این موضوع بپردازیم.

رضایی، دقت در نگهداری اموال شهرداری و توجه به مسائل روبنایی شهر را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: مجتمع جهاد در خیابان وصال شیرازی شرط بازگشایی خیابان 16 متری در مجاورت آن پروانه ساخت گرفته است.

وی افزود: مکان این خیابان اکنون به فضای سبز تبدیل شده که شهرداری باید آن را رسیدگی کند.

رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای شهر ساری با تاکید بر ضرورت تسریع در ترمیم حفاری مقابل اداره آگاهی استان، تصریح کرد: واحدهای عمرانی مناطق شهرداری از نظر منابع انسانی و تجهیزات ضعیف بوده و باید تقویت شوند.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.