مصوبات حوزه شهری ساری در سفر چهارم دولت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نقیبی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: در جلسه ای که با نماینده ولی فقیه در مازندران، داشتیم، ایشان پیگیر وضعیت پروژه کمربندی شمالی شده و درخواست کردند به صورت ماهانه گزارش وضعیت مصوبات دولت به اطلاع آنان برسد.

وی افزود: نماینده ولی فقیه در مازندران به اعضای شورای شهر ساری قول داده در سفر قریب الوقوع دولت به استان، اعضای شورای شهر ساری در جلسه ای ویژه با حضور رئیس جمهوری مشکلات ساری را بررسی و برای رفع آن تصمیم گیری می کنند.

مناطق سه گانه شهرداری ساری در خدمات رسانی یکدیگر را پوشش دهند

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: همانگونه که شورا تاکید کرده بود انتظار می رفت به وضعیت خیابانها و معابر منتهی به مساجد و تکایا تا قبل از فرارسیدن ماه محرم رسیدگی شده بود.

نقیبی گفت: البته شهرداری این کار را شروع کرده و توقع این است که با توجه به مساعد بودن وضعیت جوی ظرف دو سه روز آینده این کار را به انجام برساند و اگر جایی نیازمند ترمیم و روکش باشد اقدام کند.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری به وعده شهرداری ساری مبنی بر عدم صدور مجوز حفاری تا چند روز پس از عاشورای حسینی اشاره کرد و افزود: شهرداری باید در این تصمیم خود پافشاری کند چون با توجه به شرایط زمانی و مقتضیات جوی اگر حفاری صورت گیرد، ترمیم آن دشوار خواهد بود و رنج ناشی از آن متوجه مردم می شود.

ساری مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.